Estos son los ganadores que disfrutarán de Dino Jump en Mendoza

Dino Jump desembarcó en Mendoza con una propuesta llena de saltos, desafíos y dinosaurios gigantes, y acá están los ganadores de los packs familiares para disfrutar en las vacaciones.

El verano en Mendoza suma una propuesta recreativa que combina diversión, adrenalina y actividad física con una puesta en escena que no pasa desapercibida. Se trata de Dino Jump, un espacio temático que invita a grandes y chicos a vivir una aventura diferente, rodeados de dinosaurios gigantes y circuitos de salto pensados para todas las edades.

Dino Jump en Mendoza funcionará de martes a domingo, de 18 a 00 horas en el Arena Maipú Stadium, y se posiciona como uno de los planes destacados del verano mendocino, especialmente para quienes buscan una alternativa original para disfrutar durante las tardes.

Además de las áreas de juego, el predio cuenta con sectores de descanso, patio de comidas y espacios complementarios, lo que permite permanecer varias horas en el lugar y completar la experiencia con opciones gastronómicas y recreativas.

Los ganadores de los packs familiares para Dino Jump

En el marco de esta propuesta, ya se conocieron los ganadores de los packs familiares para Dino Jump. Los personas deberán presentarse con su DNI en la recepción de Canal 9, ubicada en Garibaldi 186 de Ciudad, para retirar sus entradas.

Los ganadores son: