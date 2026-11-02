Estos son los ganadores que verán a Camilo en Mendoza

Estos son los ganadores que verán a Camilo en Mendoza

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Replay sorteó entradas para disfrutar del show de Camilo en el Arena Maipú y ya están los ganadores. Conocé quiénes podrán cantar en vivo los grandes éxitos del artista colombiano.

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Redacción ElNueve.com

¡La espera terminó! Ya están los ganadores del sorteo de Replay para ver a Camilo en Mendoza. Los afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los artistas latinos más queridos y cantar a todo pulmón canciones como Tutu y Vida de Rico.

El recital será este lunes 2 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú, donde el cantante colombiano promete una noche llena de música, romance y grandes éxitos.

Estos son los ganadores

¡Felicitaciones a los afortunados que disfrutarán del show de Camilo!

  1. Bautista Soria
  2. Uma Quiroga
  3. Lautaro Benegas
  4. Malena Funes
  5. Benicio Arancibia
  6. Amparo Lucero
  7. Lisandro Corvalán
  8. Jazmín Ferreyra
  9. Noelia Moreno
  10. Pilar Castañeda

Nota: los ganadores deben comunicarse con Marketing de El 9 Televida al  número: 2616486900

¡Gracias a todos por participar! Y a los ganadores, ¡a preparar la voz para cantar todos los hits de Camilo!

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