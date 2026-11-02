Estos son los ganadores que verán a Camilo en Mendoza

Replay sorteó entradas para disfrutar del show de Camilo en el Arena Maipú y ya están los ganadores. Conocé quiénes podrán cantar en vivo los grandes éxitos del artista colombiano.
¡La espera terminó! Ya están los ganadores del sorteo de Replay para ver a Camilo en Mendoza. Los afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los artistas latinos más queridos y cantar a todo pulmón canciones como Tutu y Vida de Rico.
El recital será este lunes 2 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú, donde el cantante colombiano promete una noche llena de música, romance y grandes éxitos.
Estos son los ganadores
¡Felicitaciones a los afortunados que disfrutarán del show de Camilo!
- Bautista Soria
- Uma Quiroga
- Lautaro Benegas
- Malena Funes
- Benicio Arancibia
- Amparo Lucero
- Lisandro Corvalán
- Jazmín Ferreyra
- Noelia Moreno
- Pilar Castañeda
Nota: los ganadores deben comunicarse con Marketing de El 9 Televida al número: 2616486900
¡Gracias a todos por participar! Y a los ganadores, ¡a preparar la voz para cantar todos los hits de Camilo!