Estos son los ganadores que verán a Camilo en Mendoza

Replay sorteó entradas para disfrutar del show de Camilo en el Arena Maipú y ya están los ganadores. Conocé quiénes podrán cantar en vivo los grandes éxitos del artista colombiano.

¡La espera terminó! Ya están los ganadores del sorteo de Replay para ver a Camilo en Mendoza. Los afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los artistas latinos más queridos y cantar a todo pulmón canciones como Tutu y Vida de Rico.

El recital será este lunes 2 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú, donde el cantante colombiano promete una noche llena de música, romance y grandes éxitos.

Estos son los ganadores

¡Felicitaciones a los afortunados que disfrutarán del show de Camilo!

Bautista Soria Uma Quiroga Lautaro Benegas Malena Funes Benicio Arancibia Amparo Lucero Lisandro Corvalán Jazmín Ferreyra Noelia Moreno Pilar Castañeda

Nota: los ganadores deben comunicarse con Marketing de El 9 Televida al número: 2616486900

¡Gracias a todos por participar! Y a los ganadores, ¡a preparar la voz para cantar todos los hits de Camilo!