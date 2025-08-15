Estos son los ganadores para ver a Pablo Albella en el Teatro Plaza

Diez afortunados podrán disfrutar en vivo de “Universo +30”, el nuevo espectáculo de Pablo Albella que llega al Teatro Plaza con humor, emoción y una mirada generacional sobre la adultez.

Tras agotar funciones en Argentina, Uruguay, Chile y España con su exitoso show “Hola, +30”, el comediante cordobés Pablo Albella regresa con una propuesta renovada: “Universo +30”, un espectáculo que mezcla stand up, storytelling y una mirada filosa sobre la adultez.

En el marco de su gira nacional, se presentará el 17 de agosto a las 21 h en el Teatro Plaza, y estos son los afortunados que podrán disfrutarlo en vivo gracias al concurso exclusivo:

Ganadores de entradas

Daiana Nina

Estefanía Vega

Paula Rodríguez Gargantini

Ludmila Pokrajac

María Celina Astorga

Magalí Vega

Juan Manuel Larroulet

Gabriela Tejada

Julieta Sabato

Ximena Soledad Porro Díaz

¡Felicitaciones! Cada uno recibirá un par de entradas para una noche de risas, identificación y emociones que no se pueden perder. Las deben buscar en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad.

Un show que habla de vos

Con dirección de Flor D’Agostino y producción de Giuliano Bacchi, “Universo +30” propone un recorrido hilarante por esa etapa de la vida que llega sin aviso: la adultez. Relaciones, decisiones, recuerdos y contradicciones se mezclan en un espectáculo íntimo, divertido y profundamente generacional.

Pablo Albella, creador del canal @holaestapablo, reúne a más de un millón de seguidores que se sienten reflejados en sus historias. Ahora, ese universo digital cobra vida sobre el escenario.