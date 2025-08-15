Estos son los ganadores para ver a Pablo Albella en el Teatro Plaza

Estos son los ganadores para ver a Pablo Albella en el Teatro Plaza

Concursos

Diez afortunados podrán disfrutar en vivo de “Universo +30”, el nuevo espectáculo de Pablo Albella que llega al Teatro Plaza con humor, emoción y una mirada generacional sobre la adultez.

usuario
Redacción ElNueve.com

Tras agotar funciones en Argentina, Uruguay, Chile y España con su exitoso show “Hola, +30”, el comediante cordobés Pablo Albella regresa con una propuesta renovada: “Universo +30”, un espectáculo que mezcla stand up, storytelling y una mirada filosa sobre la adultez.

En el marco de su gira nacional, se presentará el 17 de agosto a las 21 h en el Teatro Plaza, y estos son los afortunados que podrán disfrutarlo en vivo gracias al concurso exclusivo:

Ganadores de entradas

  • Daiana Nina
  • Estefanía Vega
  • Paula Rodríguez Gargantini
  • Ludmila Pokrajac
  • María Celina Astorga
  • Magalí Vega
  • Juan Manuel Larroulet
  • Gabriela Tejada
  • Julieta Sabato
  • Ximena Soledad Porro Díaz

¡Felicitaciones! Cada uno recibirá un par de entradas para una noche de risas, identificación y emociones que no se pueden perder. Las deben buscar en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad.

Un show que habla de vos

Con dirección de Flor D’Agostino y producción de Giuliano Bacchi, “Universo +30” propone un recorrido hilarante por esa etapa de la vida que llega sin aviso: la adultez. Relaciones, decisiones, recuerdos y contradicciones se mezclan en un espectáculo íntimo, divertido y profundamente generacional.

Pablo Albella, creador del canal @holaestapablo, reúne a más de un millón de seguidores que se sienten reflejados en sus historias. Ahora, ese universo digital cobra vida sobre el escenario.