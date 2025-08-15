Estos son los ganadores para ver a Pablo Albella en el Teatro Plaza

Diez afortunados podrán disfrutar en vivo de “Universo +30”, el nuevo espectáculo de Pablo Albella que llega al Teatro Plaza con humor, emoción y una mirada generacional sobre la adultez.
Tras agotar funciones en Argentina, Uruguay, Chile y España con su exitoso show “Hola, +30”, el comediante cordobés Pablo Albella regresa con una propuesta renovada: “Universo +30”, un espectáculo que mezcla stand up, storytelling y una mirada filosa sobre la adultez.
En el marco de su gira nacional, se presentará el 17 de agosto a las 21 h en el Teatro Plaza, y estos son los afortunados que podrán disfrutarlo en vivo gracias al concurso exclusivo:
Ganadores de entradas
- Daiana Nina
- Estefanía Vega
- Paula Rodríguez Gargantini
- Ludmila Pokrajac
- María Celina Astorga
- Magalí Vega
- Juan Manuel Larroulet
- Gabriela Tejada
- Julieta Sabato
- Ximena Soledad Porro Díaz
¡Felicitaciones! Cada uno recibirá un par de entradas para una noche de risas, identificación y emociones que no se pueden perder. Las deben buscar en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad.
Un show que habla de vos
Con dirección de Flor D’Agostino y producción de Giuliano Bacchi, “Universo +30” propone un recorrido hilarante por esa etapa de la vida que llega sin aviso: la adultez. Relaciones, decisiones, recuerdos y contradicciones se mezclan en un espectáculo íntimo, divertido y profundamente generacional.
Pablo Albella, creador del canal @holaestapablo, reúne a más de un millón de seguidores que se sienten reflejados en sus historias. Ahora, ese universo digital cobra vida sobre el escenario.