Estos son los ganadores de las entradas para ver a Gabriel Rolón en Mendoza

Ya están los ganadores de las entradas para disfrutar de “Palabra plena”, el espectáculo de Gabriel Rolón que llega este viernes 9 de octubre al Teatro Mendoza.

Los mendocinos ya tienen a los ganadores del sorteo de entradas para disfrutar de “Palabra plena”, el espectáculo que Gabriel Rolón presentará este viernes en Mendoza.

La función será este viernes 9 de octubre a las 21, en el Teatro Mendoza, donde el reconocido psicólogo y escritor propone un recorrido por los grandes interrogantes de la vida a través del poder de las palabras.

Los ganadores

Quienes resultaron ganadores del sorteo son:

Miriam Tello 596

Tomás Alpino 857

Teresa Cheney 774

Verónica Montes 868

Valeria Arriagada 727

Los ganadores deberán comunicarse con Marketing de Canal 9 al número 2616486900.

Gabriel Rolón presenta “Palabra plena” en Mendoza

En “Palabra plena”, Gabriel Rolón propone un recorrido por el universo de las palabras y su influencia en la vida cotidiana. El espectáculo parte de una premisa: somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras.

La obra plantea que no toda palabra tiene el mismo valor. Para Rolón, la palabra verdaderamente importante es aquella que lleva algo de nosotros, que nos transforma cuando es pronunciada y que nos compromete.

A lo largo del espectáculo aparecen temas como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo, atravesados por la palabra como herramienta de comunicación, pero también como fuente de conflictos y malentendidos.

“Palabra plena” invita al público a detenerse, reflexionar y recorrer el propio mundo interior, evitando las respuestas cómodas frente a las cuestiones importantes de la vida.

Cuándo y dónde será el show de Gabriel Rolón

Espectáculo: Palabra plena

Palabra plena Artista: Gabriel Rolón

Gabriel Rolón Fecha: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Hora: 21

21 Lugar: Teatro Mendoza

Teatro Mendoza Ciudad: Mendoza

Mendoza Dirección: Carlos Nieto

Carlos Nieto Música original: Gabriel Mores

Gabriel Mores Producción general: Martín Izquierdo y Fen López

Las entradas continúan a la venta y quedan últimas localidades para quienes quieran asistir al espectáculo.