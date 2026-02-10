Estos son los ganadores de las entradas para la Avant Premiere de Cumbres Borrascosas

El 9 Televida anunció a los ganadores del concurso que invita a celebrar San Valentín con una avant premiere de Cumbres Borrascosas, el clásico romance de Emily Brontë, que se proyectará el 11 de febrero en Cinemacenter.

En el marco del Día de los Enamorados y durante todo febrero, el mes del amor, El 9 Televida ya dio a conocer a los ganadores que podrán disfrutar de la avant premiere de Cumbres Borrascosas, uno de los grandes clásicos del romance trágico, que llegará a la pantalla grande con una función especial.

La proyección exclusiva será el 11 de febrero en Cinemacenter, y los ganadores fueron seleccionados entre quienes participaron del concurso organizado por El 9 Televida, que invitó a celebrar San Valentín con una experiencia cinematográfica distinta, ideal para compartir en pareja o con quien quieran.

Cumbres Borrascosas está basada en la célebre novela de Emily Brontë, publicada en 1847, y cuenta la intensa y conflictiva historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Ambientada en los páramos ingleses, la obra explora pasiones extremas, celos, venganza y vínculos atravesados por profundas diferencias sociales, convirtiéndose en uno de los relatos más influyentes de la literatura universal.

Con múltiples adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años, la historia mantiene intacta su vigencia y continúa cautivando por la fuerza de sus personajes y la intensidad de su trama.

La avant premiere en Cinemacenter se presenta como una propuesta especial para celebrar el mes del amor desde el cine, reviviendo —o descubriendo— una historia emblemática que atraviesa generaciones y sigue emocionando al público.

Estos son los ganadores de la Avant Premier de Cumbres Borrascosas. Cada ganador se lleva un par de entradas. Deben anunciarse con documento en la puerta de Cinemacenter.

