Estos son los ganadores de las entradas para la Avant Premiere de Cumbres Borrascosas

El 9 Televida anunció a los ganadores del concurso que invita a celebrar San Valentín con una avant premiere de Cumbres Borrascosas, el clásico romance de Emily Brontë, que se proyectará el 11 de febrero en Cinemacenter.
En el marco del Día de los Enamorados y durante todo febrero, el mes del amor, El 9 Televida ya dio a conocer a los ganadores que podrán disfrutar de la avant premiere de Cumbres Borrascosas, uno de los grandes clásicos del romance trágico, que llegará a la pantalla grande con una función especial.
La proyección exclusiva será el 11 de febrero en Cinemacenter, y los ganadores fueron seleccionados entre quienes participaron del concurso organizado por El 9 Televida, que invitó a celebrar San Valentín con una experiencia cinematográfica distinta, ideal para compartir en pareja o con quien quieran.
Cumbres Borrascosas está basada en la célebre novela de Emily Brontë, publicada en 1847, y cuenta la intensa y conflictiva historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Ambientada en los páramos ingleses, la obra explora pasiones extremas, celos, venganza y vínculos atravesados por profundas diferencias sociales, convirtiéndose en uno de los relatos más influyentes de la literatura universal.
Con múltiples adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años, la historia mantiene intacta su vigencia y continúa cautivando por la fuerza de sus personajes y la intensidad de su trama.
La avant premiere en Cinemacenter se presenta como una propuesta especial para celebrar el mes del amor desde el cine, reviviendo —o descubriendo— una historia emblemática que atraviesa generaciones y sigue emocionando al público.
Estos son los ganadores
Estos son los ganadores de la Avant Premier de Cumbres Borrascosas. Cada ganador se lleva un par de entradas. Deben anunciarse con documento en la puerta de Cinemacenter.
- Valentina Frigerio
- Nabila Avalos
- Adriana Ortega
- Edgardo Ibarra
- Zaira Seballe
- Verónica Belén Estudillo
- María Rosa Vaquer
- Estela Dalmau
- Damaris Cataldo
- Micaela García
- Viviana Calderón
- Leonardo Andrada
- Belén Ponce
- Selene Morales
- Gabriela Poblete
- Santino Sanchez
- Denís Faría
- Cristian Tamayo
- Rubén Daniel Obredor
- Antonella Di Cesare
- Cecilia Soria
- Micaela Chia Dalostto
- Juan Carrizo
- Cintia Galigniana
- Cecilia Ferrer
- Vanesa Aguero
- Ernesto Agustín Catalán
- María Verónica Sidoti
- Candela Tejada
- Miriam Sánchez
- Guadalupe Ortiz
- Giuliana Stochero
- Mariel Molina
- Lucia Mallea
- Mónica Alicia Veragua
- Milagros Romero
- Lorena María Heredia
- Claudia Montenegro
- Adriana Naveda
- Noely Navarro
- Juliana Úbeda
- Paola Domínguez
- Norma Maure
- Talia Sheila Carrillo
- María Emilia Rodríguez
- Vanessa Soledad Cruz
- Cristina Campos
- Laura Fábrega
- Belén Galván
- Carolina Rosales
La película
- Cumbres Borrascosas
- Este miércoles 11 de febrero
- A las 19.30
- En Cinemacenter (La Barraca)