Estos son los ganadores de la exhibición inmersiva Van Gogh y los maestros de la pintura europea

La exhibición inmersiva “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” ya genera expectativa en Mendoza y ya están los ganadores de entradas que sortea el 9 Televida.

La muestra, que cautivó a miles de personas en distintas ciudades del mundo, abrió sus puertas el sábado 20 de diciembre en el Espacio Arizu, en el departamento de Godoy Cruz. Allí, el público puede sumergirse en el universo creativo de Vincent Van Gogh, junto a otros grandes referentes del arte europeo como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet.

Se trata de una experiencia inmersiva que combina proyecciones en gran formato, sonido envolvente y tecnología de última generación, logrando que las obras cobren vida y transformen el espacio en un recorrido sensorial único. En total, son más de 70 obras emblemáticas proyectadas sobre paredes, techos y pisos, en una experiencia visual de 180 grados que propone un acercamiento innovador y accesible al arte.

La exhibición puede visitarse todos los días, de 16 a 23 horas, durante la temporada de verano. Las entradas están disponibles a través de Tuentrada.com y en Maxi Mall (Ciudad), con la posibilidad de acceder a descuentos en packs familiares.

El recorrido incluye además distintos espacios interactivos que potencian la experiencia del público, como escenografías temáticas para fotos, sala de realidad virtual, mesas de dibujo interactivas, contenidos didácticos y una sala inmersiva principal con proyecciones de gran impacto visual.

De esta manera, Mendoza se prepara para recibir una de las muestras más esperadas del verano, que combina arte, tecnología y emoción en un solo espacio.

Estos son los ganadores

