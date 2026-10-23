Estos son los ganadores de la cena para dos por el Día de la Pasta

Estos son los ganadores de la cena para dos por el Día de la Pasta

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El 9 Televida ya tiene a los afortunados que disfrutarán de una cena para dos personas en Bocatto, en Mendoza Plaza Shopping. ¡Conocé quiénes ganaron el sorteo por el Día de la Pasta y preparate para celebrar con mucho sabor!

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Redacción ElNueve.com

Hay platos que se disfrutan mucho más en buena compañía y la pasta siempre es una excelente excusa para compartir. En El 9 Televida ya tenemos a los ganadores del sorteo por el Día de la Pasta, que podrán disfrutar de una deliciosa cena para dos personas en Bocatto, en Mendoza Plaza Shopping.

¡Gracias a todos los que participaron y se sumaron a esta propuesta para celebrar una de las comidas favoritas de grandes y chicos!

Los afortunados ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una rica cena, elegir su pasta favorita y compartir un momento especial con esa persona que quieran invitar.

¡Felicitaciones a los ganadores! Y a todos los que participaron, gracias por acompañarnos una vez más y ser parte de las propuestas de El 9 Televida.

Porque no hace falta una ocasión especial para compartir un buen plato de pasta: ¡cualquier momento es perfecto para disfrutar de algo rico y en buena compañía!

Estos son los ganadores

Estos son los ganadores por el Día de la Pasta: 

  • Valeria Tejada
  • Raul Civit
  • Paola Arrigo
  • Dora Elizabeth Moyano

Los ganadores tienen que retirar su voucher para celebrar por la recepción de El 9 Televida, ubicado en Garibaldi 186 de la Ciudad de Mendoza. 

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