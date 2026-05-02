Estos son los ganadores de entradas para ver Paren la Mano Circus en Mendoza este sábado

Este sábado 2 de mayo llega al Arena Maipú el exitoso show de streaming con humor, sorpresas y la posibilidad de ganar un pasaje para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El streaming Paren la Mano llega a Mendoza con su primera gira nacional y una propuesta que mezcla humor en vivo, juegos y premios que generan expectativa en cada función.

El show se presentará en el Arena Maipú y, además del espectáculo, tendrá un atractivo especial: durante la noche, una persona del público podrá ganar un viaje para ver a la Selección Argentina en vivo.

La iniciativa, llamada “Regalá Selección”, ya se realizó en otras ocasiones y tuvo gran repercusión. Incluso, en 2022 el equipo sorprendió al enviar a un fanático a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde Argentina terminó levantando la copa. Ahora, la propuesta vuelve renovada y promete repetir la emoción.

En este contexto, El 9 Televida realizó un sorteo para que sus seguidores puedan ser parte del evento, y ya se conocen los nombres de quienes asistirán al show.

Los ganadores de entradas

En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, ya se conocieron los ocho participantes que se llevarán entradas para el show en Mendoza. Cada uno recibirá dos tickets para asistir al evento.

Julieta Rad

Abril Fernández

Daniela Castillo

Mauricio Cuello

Lucas Guzmán

Macarena Bernareggi

Mauricio Quiroga

Pedro Martín

Los ganadores deberán ingresar presentándose con DNI, ya que figuran en la lista de ganadores del 9 Televida.