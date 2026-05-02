Estos son los ganadores de entradas para ver Paren la Mano Circus en Mendoza este sábado

Este sábado 2 de mayo llega al Arena Maipú el exitoso show de streaming con humor, sorpresas y la posibilidad de ganar un pasaje para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.
El streaming Paren la Mano llega a Mendoza con su primera gira nacional y una propuesta que mezcla humor en vivo, juegos y premios que generan expectativa en cada función.
El show se presentará en el Arena Maipú y, además del espectáculo, tendrá un atractivo especial: durante la noche, una persona del público podrá ganar un viaje para ver a la Selección Argentina en vivo.
La iniciativa, llamada “Regalá Selección”, ya se realizó en otras ocasiones y tuvo gran repercusión. Incluso, en 2022 el equipo sorprendió al enviar a un fanático a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde Argentina terminó levantando la copa. Ahora, la propuesta vuelve renovada y promete repetir la emoción.
En este contexto, El 9 Televida realizó un sorteo para que sus seguidores puedan ser parte del evento, y ya se conocen los nombres de quienes asistirán al show.
Los ganadores de entradas
En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, ya se conocieron los ocho participantes que se llevarán entradas para el show en Mendoza. Cada uno recibirá dos tickets para asistir al evento.
- Julieta Rad
- Abril Fernández
- Daniela Castillo
- Mauricio Cuello
- Lucas Guzmán
- Macarena Bernareggi
- Mauricio Quiroga
- Pedro Martín
Los ganadores deberán ingresar presentándose con DNI, ya que figuran en la lista de ganadores del 9 Televida.