Estos son los ganadores de entradas para ver a Lisandro Aristimuño

Ya están definidos los afortunados que podrán disfrutar en vivo del talento de Lisandro Aristimuño, uno de los referentes más creativos y personales de la música argentina contemporánea, que se presentará en Mendoza este viernes 5 de septiembre en el Arena Maipú.

Tras el sorteo realizado entre nuestros lectores y seguidores, los ganadores de dos entradas cada uno son:

La producción del evento se comunicará con cada uno para coordinar la entrega de los tickets.

Un show imperdible

Este 2025 se presentará con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, llevando sus canciones a una nueva sonoridad en la búsqueda de la experimentación sonora y la imaginación.

Compositor, productor y multifacético instrumentista, es creador de una obra consagratoria con la que ya ha conseguido 9 Premios Gardel, la nominación a los Grammy Latinos y la distinción del Premio Konex como una de las 5 figuras más destacadas de la música popular argentina.

Su último lanzamiento, “El Rostro de los Acantilados” es su octavo álbum de estudio y fue considerando entre los 10 mejores discos del 2023 por la Revista Rolling Stone Argentina. “El Rostro y La Luna” es su edición en vivo, grabada el 1 de junio de 2024 en el Estadio Luna Park. Tiene dos videoclips de las canciones “Los Niños del Amanecer” y “Tu Mundo”. Este año además es el 20 aniversario de su icónico disco “Ese asunto de la ventana”.

En Buenos Aires agotó 9 veces el Teatro Gran Rex, hizo 3 Estadios Luna Park con entradas agotadas y fue el artista elegido para la apertura de los conciertos de Sting (2017) y David Byrne (2018). Además, se presentó en los más importantes festivales, recorrió varias veces toda la Argentina y las principales ciudades de Latinoamérica y España.

Retiro de entradas

Los ganadores deberán presentarse con DNI en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de la Ciudad de Mendoza.