Estos son los ganadores de entradas para Los Caballeros de la Quema

La visita del grupo a la provincia forma parte de su gira nacional, donde vienen reencontrándose con un público que los sigue desde los años ’90.

El recital en el Arena Maipú incluirá un repaso por canciones emblemáticas como “Avanti morocha”, “Oxidado”, “Sapo de otro pozo” y otros temas que marcaron una época dentro del rock argentino.

Estos son los ganadores

Estos son los ganadores de las entradas para ver a los Caballeros de la Quema:

Martín Pereyra

Lucía Benítez

Joaquín Salvatierra

Daniela Arrieta

Federico Lencinas

Brenda Juárez

Tomás Villalba

Mariela Córdoba

Santiago Funes

Agustina Quiroga

Nota: Los ganadores se tienen que comunicar al número de Marketing de Canal 9 Televida: 2616486900.