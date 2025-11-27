Estos son los ganadores de entradas para Los Caballeros de la Quema

Este jueves 27 de noviembre, la banda liderada por Iván Noble se presentará en el estadio Arena Maipú. Estos son los que se llevan tickets para el show.
Los Caballeros de la Quema regresan a Mendoza con un show que promete recorrer sus mayores clásicos. La banda liderada por Iván Noble se presentará este jueves 27 de noviembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza), y vos podés ganarte entradas completando el formulario que aparece en esta nota.
La visita del grupo a la provincia forma parte de su gira nacional, donde vienen reencontrándose con un público que los sigue desde los años ’90.
El recital en el Arena Maipú incluirá un repaso por canciones emblemáticas como “Avanti morocha”, “Oxidado”, “Sapo de otro pozo” y otros temas que marcaron una época dentro del rock argentino.
Estos son los ganadores
Estos son los ganadores de las entradas para ver a los Caballeros de la Quema:
Martín Pereyra
Lucía Benítez
Joaquín Salvatierra
Daniela Arrieta
Federico Lencinas
Brenda Juárez
Tomás Villalba
Mariela Córdoba
Santiago Funes
Agustina Quiroga
Nota: Los ganadores se tienen que comunicar al número de Marketing de Canal 9 Televida: 2616486900.