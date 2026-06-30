Estos son los ganadores de entradas para la Avant Premiere de “Minions & Monsters”

El 9 Televida dio a conocer a los ganadores del concurso para asistir a la Avant Premiere de “Minions & Monsters”. Cada uno recibirá un pase familiar para disfrutar de la película en una función exclusiva que se realizará este 30 de junio en Cinemark Mendoza, un día antes de su estreno oficial.

La espera terminó y ya se conocen los ganadores del concurso de El 9 Televida para asistir a la Avant Premiere de “Minions & Monsters”, la nueva película protagonizada por los personajes amarillos más queridos del cine.

La función exclusiva se realizará este martes 30 de junio en Cinemark Mendoza, ubicado en Palmares Mall, un día antes del estreno oficial de la película en las salas comerciales. Cada ganador recibirá un pase familiar, algunos de 4, otros de 3 y otro de 2, para disfrutar de esta divertida aventura junto a familiares o amigos.

Los ganadores

Estos son los ganadores de las entradas:

Walter Martinez x 4

Jesica Jorgue x 4

Carolina Pellereti x 4

Milagros Vallejos x 4

Antonella Frattini x 4

Leonardo Altavilla x 4

Thiago Berni x 3

Andrea Sevilla x 3

Fernanda Peleitay x 2

Datos de la función de “Minions & Monsters”

Estos son los datos de la función:

Día: Martes 30 de junio

Martes 30 de junio Hora: A las 19.30

A las 19.30 Lugar: Cinemark

¿De qué trata “Minions & Monsters”?

En esta nueva entrega, los Minions vuelven a meterse en problemas cuando una inesperada amenaza monstruosa pone en riesgo su mundo. Entre situaciones desopilantes, nuevos personajes y el humor característico de la saga, los inseparables ayudantes deberán unirse para enfrentar desafíos inéditos en una aventura repleta de acción, diversión y momentos para toda la familia.

La película combina comedia, animación y un despliegue visual pensado para entretener tanto a los más chicos como a los adultos que siguen las ocurrencias de estos icónicos personajes.