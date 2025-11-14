Estos son los ganadores de entradas para ir a ver a La Gambeta en Mendoza

El fenómeno humorístico nacido en las redes sociales, La Gambeta, llega a Mendoza con su espectáculo en vivo “Del streaming al teatro”, y los fanáticos del fútbol y la comedia tendrán la oportunidad de disfrutarlo gratis. Estos son los ganadores.

Lo que empezó como un ciclo online durante la pandemia se transformó en uno de los espectáculos más convocantes del país. La Gambeta mezcla humor, actualidad y fútbol con un estilo que combina improvisación, personajes y complicidad con el público.

El show contará con la participación de figuras como Eber Ludueña (Luis Rubio), Yayo Guridi, Martín Vázquez y Pichu Straneo, quienes le dan vida a un grupo de personajes desopilantes que analizan el mundo del deporte desde el absurdo.

El show en Mendoza

La función será este domingo 17 de noviembre a las 21 horas en el Arena Maipú, con una única presentación en la provincia.

Estos son los ganadores:

Hernán Cerdá

Mariana Quiroga

Santiago Ledesma

Valentina Paredes

Luciano Ferreyra

Paula Arancibia

Marcos Narvaez

Tomás Medina

Gisela Pereyra

Federico Bazán

Nota: los ganadores se tienen que comunicar al número de Marketing de Canal 9 al 2616486900

LA GLa Gambeta se consolidó como uno de los proyectos humorísticos más originales de los últimos años. Su fusión entre el lenguaje futbolero y las situaciones cotidianas lo convirtió en un éxito en redes y en teatros de todo el país.

En el show se combinan sketches, entrevistas en vivo, improvisaciones y participaciones del público, con un ritmo ágil y un humor que apela tanto a fanáticos del fútbol como a quienes simplemente buscan pasar una noche divertida.

Datos del evento