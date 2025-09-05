Estos son los ganadores de entradas para el show de Alejandro Lerner

Ya se conocen los ganadores del sorteo de entradas para el recital de Alejandro Lerner. Cada uno recibirá dos tickets para disfrutar del show, que repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones.

La espera terminó: ya están los nombres de quienes podrán disfrutar, sin costo, de una noche única junto a Alejandro Lerner, uno de los artistas más emblemáticos de la música argentina, que se presentará en el estadio Arena Maipú de Mendoza este domingo 7 de septiembre.

El sorteo, realizado entre nuestros seguidores y lectores, definió a los afortunados que vivirán en primera persona un recital cargado de emoción, grandes éxitos y nuevas canciones.

Estos son los ganadores de las entradas:

Leticia Belén Azzolina

Yasmina Alexandra Daniaux

Marina Lemos

Nadya Natali duran

Roxana Fernández

Marcela Carolina Montigel

Martín Ezequiel Pereyra

Lucía Belén Quiroga

Federico Andrés Villalba

Mariana Soledad Funes

Julián Matías Corvalán

Un show que promete emoción

Alejandro Lerner llega a Mendoza con un repertorio que recorre más de cuatro décadas de trayectoria, interpretando clásicos como Volver a empezar, Todo a pulmón y Después de ti, junto a nuevas composiciones.

Con una puesta en escena renovada y músicos de primer nivel, la cita promete ser uno de los grandes eventos musicales del año en la provincia.

Retiro de entradas

Cada ganador recibirá dos entradas para compartir la experiencia con un acompañante. Los ganadores pueden retirar sus entradas en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad de Mendoza.