En el mes del amor ganá entradas para ir con tu enamorado a ver la Avant Premiere de Cumbres Borrascosas

En el marco del Día de los Enamorados y durante todo febrero, el mes del amor, se viene una propuesta ideal para disfrutar en pareja (o con quien quieras): una avant premiere de Cumbres Borrascosas, uno de los grandes clásicos del romance trágico, que podrá verse en pantalla grande.

La función especial será el 11 de febrero en Cinemacenter, y quienes quieran asistir deberán inscribirse previamente a través de un formulario, que estará disponible en esta nota. Los cupos son limitados.

Cumbres Borrascosas está basada en la célebre novela de Emily Brontë, publicada en 1847, y narra la intensa y conflictiva historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Ambientada en los páramos ingleses, la obra explora pasiones extremas, celos, venganza y vínculos marcados por las diferencias sociales, convirtiéndose en uno de los relatos románticos más influyentes de la literatura universal.

A lo largo de los años, la historia tuvo múltiples adaptaciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un clásico que sigue cautivando por la fuerza de sus personajes y la intensidad de su trama.

La avant premiere en Cinemacenter se presenta como una oportunidad única para revivir —o descubrir— esta historia emblemática en el mes dedicado al amor, en una experiencia pensada especialmente para celebrar San Valentín desde el cine.

Completá el formulario y participá por las entradas para Cumbres Borrascosas

El mes de los enamorados lo vivís con Cumbres Borrascosas en Cinemacenter.

Día: 11 de febrero

Lugar: Cinemacenter