El Gato con Sombrero: ya están los ganadores de las entradas familiares para la Avant Premiere

El 9 Televida sorteó packs familiares para disfrutar de la avant premiere de El Gato con Sombrero. Conocé quiénes ganaron y podrán disfrutar de esta divertida aventura animada junto a los chicos.

¡Ya están los ganadores! El 9 Televida realizó el sorteo de packs familiares para asistir a la avant premiere de El Gato con Sombrero, la nueva película animada que promete diversión, magia y muchas travesuras para disfrutar en familia.

La función será este miércoles 4 de noviembre, a las 20, en Cinemacenter de La Barraca, donde los afortunados podrán compartir una tarde de cine junto a los más chicos.

Quiénes son los ganadores de El Gato con Sombrero

Las personas que resultaron ganadoras del sorteo de El 9 Televida son:

Valentina Frigerio – 925. Laura Fernández – 904. Diana Sánchez – 103. Karen Elizabet Mariana – 970. Fernanda Peleitay – 23. Claudia Montenegro – 282. Brenda Oviedo – 167. Rocío Prezioso – 811. Lucas Turletti – 721. Verónica Cancio – 389.

Nota: cada ganador se lleva 4 entradas. Se canjean en el mismo cine con documento en mano ¡Felicitaciones a todos los ganadores!

De qué se trata El Gato con Sombrero

El protagonista de esta historia es un gato muy particular: lleva un enorme sombrero a rayas, tiene una imaginación desbordante y una habilidad especial para meterse en problemas. ¡Y parece que cuanto más desorden provoca, más se divierte!

En esta nueva aventura animada, inspirada en el universo del escritor e ilustrador Dr. Seuss, deberá cumplir una misión especial: devolverles la alegría a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan un momento complicado mientras se adaptan a una nueva ciudad.

Pero, cuando el encargado de solucionar las cosas es un personaje que suele llevar todo demasiado lejos, lo que debería ser una tarea sencilla puede convertirse en una sucesión de situaciones disparatadas.

Entre magia, ocurrencias inesperadas y mucho humor, el Gato tendrá que demostrar que está a la altura del desafío… ¡o podría perder su mágico sombrero!

La película presenta una nueva versión animada del famoso personaje, con una aventura pensada para disfrutar en familia. Y sí, conviene ir preparado: con semejante protagonista, ¡el aburrimiento no tiene ninguna posibilidad!

El Gato con Sombrero