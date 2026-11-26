El prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo regresa a Mendoza con una nueva producción de uno de los grandes clásicos de la danza mundial. El espectáculo se presentará el miércoles 2 de diciembre en el Arena Maipú Teatro y habrá un concurso para disfrutar de esta propuesta artística.

El Ballet de San Petersburgo vuelve a la provincia en el marco de su nueva gira nacional para presentar El Cascanueces y el Rey de los ratones, una obra reconocida por su belleza, exigencia técnica y encanto.

La compañía, reconocida mundialmente por su excelencia artística, ofrecerá una interpretación de esta historia fantástica que combina magia, aventura e imaginación a través de la danza clásica.

Una historia que cautiva a todas las generaciones

La producción está basada en el cuento del escritor alemán E. T. A. Hoffmann, con música del compositor Piotr Ilich Chaikovski.

Convertida en una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico, El Cascanueces propone un encuentro con la tradición del ballet académico y una historia que continúa cautivando a públicos de todas las edades.

La puesta incluye grandes números de conjunto, como el vals de los copos de nieve y el vals de las flores, además de destacados momentos solistas durante el segundo acto, entre ellos el célebre paso a dos del Hada de Azúcar.

La trayectoria del Ballet de San Petersburgo

La compañía cuenta con más de cien giras por los cinco continentes y se presenta como heredera de las grandes escuelas del ballet académico.

Su propuesta artística combina la técnica rusa con las tradiciones italiana y francesa, tres corrientes fundamentales en la historia de la danza clásica.

Cuándo se presenta en Mendoza

Fecha: miércoles 2 de diciembre.

miércoles 2 de diciembre. Lugar: Arena Maipú Teatro.

Arena Maipú Teatro. Espectáculo: El Cascanueces y el Rey de los ratones.

Las entradas están disponibles a través de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú, únicamente en efectivo.

Cómo participar del concurso

Para participar por la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, completá el formulario que se encuentra dentro de la nota.

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