El 9 Televida ya tiene ganadora de su concurso especial de fiestas

El sorteo especial de fin de año ya tiene ganadora y le permitirá disfrutar durante todo el 2026 de escapadas, shows, salidas gastronómicas y actividades pensadas para compartir en familia o con amigos.

El 9 Televida celebró las fiestas con una propuesta especial que invitó a poner en valor la magia de estar juntos y a extender ese espíritu a lo largo de todo el año. La iniciativa, que despertó una gran participación, ya tiene ganadora y permitirá disfrutar de premios durante todo el 2026.

El concurso estuvo pensado para que los participantes compartieran momentos significativos vividos durante las fiestas, a través de un formulario online y una pregunta vinculada a experiencias especiales de esta época del año. La consigna apuntó a destacar los encuentros, las emociones y los recuerdos que nacen cuando se comparte tiempo con seres queridos.

Bajo el lema “Estas fiestas celebramos la magia de estar juntos”, El 9 Televida propuso un sorteo con premios diseñados para acompañar a la ganadora a lo largo de todo el año. Entre ellos se incluyeron escapaditas de verano, entradas para shows y recitales, almuerzos y cenas, tardes de cine y diversas actividades pensadas especialmente para los más chicos.

La propuesta tuvo como objetivo transformar el espíritu de las fiestas en un año completo de experiencias para disfrutar en familia o con amigos, reforzando la idea de que los mejores momentos nacen cuando se comparten.

De esta manera, El 9 Televida cerró el año con una iniciativa que combinó emoción, participación y premios, reafirmando que cuando estamos juntos, la magia aparece.

La gran ganadora fue Liliana Quiroga quien ya recibirá el llamado de la producción para coordinar su premio.