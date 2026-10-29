El 9 Televida sortea entradas para ver a David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza. Completá el formulario que está dentro de esta nota y participá por la oportunidad de disfrutar en vivo los grandes clásicos de Serú Girán.

¡Atención, fanáticos del rock nacional! El 9 Televida sortea entradas para disfrutar en vivo de David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza. Si querés vivir una noche a pura música y revivir los grandes clásicos de Serú Girán, completá el formulario que está dentro de esta nota y participá del sorteo.

Cómo participar del sorteo de El 9 Televida

Participar es muy sencillo. Solo tenés que completar el formulario que encontrarás a continuación con tus datos y ya estarás participando por las entradas para el espectáculo.

Completá el formulario y participá por tus entradas para ver a David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza.

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David Lebón y Pedro Aznar llegan a Mendoza

Los músicos se presentarán en el Arena Maipú Stadium, ubicado en Maza y Emilio Civit, Maipú, con un espectáculo que promete más de dos horas de música en vivo.

El repertorio incluirá grandes clásicos de Serú Girán, como Seminare, Canción de Alicia en el país, Peperina y Desarma y sangra, canciones que marcaron a distintas generaciones y siguen siendo parte fundamental del rock argentino.

Acompañados por una banda de músicos en vivo, Lebón y Aznar volverán a encontrarse con el público mendocino para celebrar el legado de una de las bandas más importantes de la música nacional.

No te quedes afuera: completá el formulario dentro de esta nota y participá del sorteo de El 9 Televida.