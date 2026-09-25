El 9 Televida invita a las mamás y a los hijos a que se sumen al spot por el Día de la Madre

Mamás, hijos e hijas ya pueden sumarse a la campaña especial de Canal 9 Televida por el Día de la Madre: serán protagonistas de un spot muy especial.

Este Día de la Madre tenemos un plan… y necesitamos cómplices.

Queremos que mamás, hijos e hijas se conviertan en protagonistas de nuestro spot y sean parte de una canción que vamos a cantar todos juntos.

Así que ya sabés: si sos mamá, podés anotarte con tu hijo o hija. Y si sos hijo o hija, también podés anotarte con mamá. ¡Acá no importa quién llena el formulario!

La misión es simple: cantar, divertirse, compartir un lindo momento y festejar juntos el Día de la Madre.

¿Y hay premio? ¡Obvio!

Además de ser parte del spot de Canal 9 Televida, se llevan entradas al cine para disfrutar una película juntos.

¿Qué tenemos que saber?

👉 Nombre y edad del hijo o hija.

👉 Nombre y edad de la mamá.

👉 Instagram de alguno de los dos.

Y listo. Ahora solo falta una cosa: ¡elegir quién de los dos tiene más ganas de salir en la tele!

Mamá, hijo, hija… preparen la voz porque este Día de la Madre lo festejamos cantando juntos.

¡Anotate y sé parte del spot de Canal 9 Televida!

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