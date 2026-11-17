Participá de las activaciones de El 9 Televida y ganá entradas para disfrutar de las dos jornadas del III Congreso Internacional de Felicidad. El encuentro se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en el Teatro Mendoza y tendrá entre sus principales figuras a la reconocida psicóloga y conferencista Pilar Sordo.

Mendoza se prepara para recibir el III Congreso Internacional de Felicidad, un encuentro que reunirá a especialistas, conferencistas y referentes de distintos países para reflexionar sobre el bienestar, las emociones, los vínculos y la construcción de una vida más feliz.

El evento se desarrollará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Teatro Mendoza y contará con alrededor de 30 speakers internacionales provenientes de 14 países.

Una de las grandes figuras de esta edición será Pilar Sordo, la reconocida psicóloga, escritora y conferencista internacional que llegará a Mendoza para compartir sus conocimientos y experiencias sobre las emociones, las relaciones humanas y el desarrollo personal.

Su participación será el viernes 27 de noviembre, durante una jornada dedicada a pensar el propósito, el sentido de la vida y el bienestar personal.

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El premio incluye entradas para los dos días del Congreso, una oportunidad para disfrutar de las conferencias, conocer distintas perspectivas sobre la felicidad y escuchar a destacados referentes internacionales, con Pilar Sordo como una de las grandes protagonistas.

Tres días para pensar la felicidad

El Congreso tendrá tres ejes temáticos:

Jueves 26 de noviembre: el futuro de las ciudades y cómo diseñar comunidades más felices.

el futuro de las ciudades y cómo diseñar comunidades más felices. Viernes 27 de noviembre: el arte de ser feliz, con foco en el propósito, las emociones y el bienestar personal. Será la jornada de Pilar Sordo.

el arte de ser feliz, con foco en el propósito, las emociones y el bienestar personal. Será la jornada de Pilar Sordo. Sábado 28 de noviembre: organizaciones con propósito, liderazgo y culturas laborales saludables.

La propuesta cuenta con el aval de World Happiness Foundation y busca llevar la conversación sobre la felicidad más allá de lo individual, incorporando también las ciudades, las comunidades y los espacios de trabajo.

Información del evento