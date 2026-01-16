Dino Jump llega a Mendoza con saltos gigantes y sorteo de packs familiares

Dino Jump desembarca en Mendoza con una propuesta llena de saltos, desafíos y dinosaurios gigantes, y sortea packs familiares entre quienes se inscriban en el formulario disponible en esta nota.

El verano mendocino suma una propuesta diferente y cargada de adrenalina con la llegada de Dino Jump, un espacio recreativo que combina diversión, actividad física y una ambientación prehistórica que sorprende por su escala y realismo.

Pensado para toda la familia, grupos de amigos y amantes de las experiencias temáticas, Dino Jump invita a recorrer un circuito lleno de zonas de salto, desafíos y espacios interactivos, todo rodeado de enormes dinosaurios que convierten cada visita en una verdadera aventura.

La propuesta estará disponible de martes a domingo, de 18 a 00 horas, posicionándose como uno de los planes destacados del verano para quienes buscan una actividad original para compartir con grandes y chicos.

Además de los sectores de juego, el predio contará con áreas de descanso, patio de comidas y otros atractivos que completan la experiencia y permiten pasar varias horas disfrutando del lugar.

Sorteo de packs familiares

Como parte de la propuesta, Dino Jump sortea packs familiares para que más personas puedan vivir esta experiencia. Para participar, los interesados deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en esta nota, completando sus datos y siguiendo las indicaciones.

Una oportunidad ideal para sumar diversión al verano mendocino y descubrir un espacio donde el juego, la aventura y los dinosaurios son protagonistas.

