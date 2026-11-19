Hay brindis que merecen algo más que un simple chin chin. En el Día del Vino Tinto, te invitamos a celebrar una de las grandes pasiones mendocinas con un premio especial: sorteamos una visita guiada con degustación y maridaje en una prestigiosa bodega de Mendoza. ¡Participar es muy fácil y puede tocarte a vos!

Si hay algo que en Mendoza sabemos hacer bien es disfrutar de un buen vino. Y si hablamos de vino tinto, la experiencia tiene un encanto especial: una copa, una buena charla, algo rico para acompañar y, por supuesto, motivos de sobra para brindar.

El Día del Vino Tinto es la excusa perfecta para levantar las copas, descubrir nuevos sabores y celebrar una bebida que forma parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad.

Y como en El 9 Televida nos gustan los buenos momentos, queremos que la celebración sea todavía más especial.

¡Sorteamos una experiencia en una bodega mendocina!

¿Te imaginás recorrer una bodega, conocer cómo se elaboran sus vinos y terminar disfrutando de una degustación acompañada de un exquisito maridaje?

Tenemos un plan ideal para vos: sorteamos una visita guiada con degustación y maridaje en una prestigiosa bodega mendocina.

Para participar, solamente tenés que completar el formulario que vas a encontrar dentro de esta nota.

Así que prepará tus ganas de disfrutar, cruzá los dedos y animate a participar. ¡El próximo brindis especial puede tenerte como protagonista!

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¿Por qué se celebra el Día del Vino Tinto?

Cada 24 de noviembre se celebra el Día Mundial del Vino Tinto. La fecha también coincide con el Día del Vino Argentino, una jornada muy especial para nuestro país.

¿El motivo? En 2010, mediante el Decreto 1800, Argentina declaró al vino como Bebida Nacional. Tres años después, el Congreso sancionó la Ley 26.870, que reconoció oficialmente su importancia cultural, social y económica.

Y no es para menos. El vino forma parte de nuestra historia, de las reuniones familiares, de los asados con amigos y de esas sobremesas que empiezan después del postre y nadie sabe bien cuándo terminan.

En Mendoza, además, el vino es mucho más que una bebida: es identidad, trabajo, turismo y tradición. Nuestra provincia es una de las grandes protagonistas de la vitivinicultura argentina y tiene al Malbec como uno de sus varietales insignia.

Malbec, Cabernet, Bonarda: ¿cuál elegís?

El universo de los tintos tiene opciones para todos los gustos:

Malbec: uno de los grandes embajadores del vino argentino. Ideal para acompañar carnes y disfrutar de una buena comida.

Cabernet Sauvignon: intenso, con personalidad y taninos que lo hacen un gran compañero de las carnes rojas.

Bonarda: frutado y versátil, una alternativa para quienes disfrutan de explorar nuevos sabores.

Syrah: con notas especiadas y mucho carácter, perfecto para probar algo diferente.

Y si de maridajes hablamos, una tabla de quesos, unas empanadas o un buen asado pueden convertirse en el complemento ideal.

Eso sí: no hace falta ser sommelier para disfrutar. ¡Lo importante es compartir y celebrar con responsabilidad!

¡Sumate al brindis de El 9 Televida!

El Día del Vino Tinto se acerca y queremos festejarlo con vos. Completá el formulario que aparece en esta nota y participá por una experiencia para descubrir los secretos de una bodega mendocina, disfrutar de sus vinos y vivir un momento diferente.

Porque en Mendoza, si hay algo que nunca falta, son motivos para brindar. Y esta vez, ¡el próximo brindis puede ser por vos!