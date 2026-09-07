Día del Maestro: ganá una noche hotel con spa para compartir con tres seños y además un kit para renovar el aula

Este Día del Maestro, los docentes pueden ganar una experiencia inolvidable para compartir con tres colegas y amigas: una noche en el hotel Totem de San Martín, desayuno, mediatarde y cena en Mekena, una tarde de spa para cuatro personas y un kit para renovar el aula y celebrar la primavera.
Este Día del Maestro, los docentes pueden ganar una experiencia de relax para disfrutar junto a tres colegas y amigas, con estadía, gastronomía y spa en San Martín. Además, el premio incluye un kit especial para renovar el aula y recibir la primavera.
El 9 Televida quiere homenajear a quienes todos los días dejan su huella en las aulas y en sus alumnos con un premio pensado especialmente para que puedan descansar, disfrutar y compartir.
La propuesta incluye una estadía en el hotel Totem de San Martín para cuatro personas, ideal para compartir con tres colegas y amigas.
Durante la experiencia, las ganadoras podrán disfrutar de:
- Una noche de relax en el hotel Totem de San Martín.
- Desayuno incluido.
- Mediatarde en Mekena.
- Cena en Mekena.
- Una tarde de spa para cuatro personas.
- Un kit para renovar el aula y celebrar la primavera.
Así, el premio combina descanso, gastronomía, spa y un regalo pensado especialmente para el trabajo diario en el aula.
Cómo participar
Para tener la posibilidad de ganar este gran premio, los maestros y maestras deben completar el formulario que está a continuación y participar del sorteo.
La iniciativa busca reconocer a quienes dedican cada día a enseñar, acompañar y formar a sus alumnos.
Porque ser maestro es sembrar futuro. Y este Día del Maestro, te toca cosechar a vos.