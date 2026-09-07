Día del Maestro: ganá una noche hotel con spa para compartir con tres seños y además un kit para renovar el aula

Este Día del Maestro, los docentes pueden ganar una experiencia inolvidable para compartir con tres colegas y amigas: una noche en el hotel Totem de San Martín, desayuno, mediatarde y cena en Mekena, una tarde de spa para cuatro personas y un kit para renovar el aula y celebrar la primavera.

Este Día del Maestro, los docentes pueden ganar una experiencia de relax para disfrutar junto a tres colegas y amigas, con estadía, gastronomía y spa en San Martín. Además, el premio incluye un kit especial para renovar el aula y recibir la primavera.

El 9 Televida quiere homenajear a quienes todos los días dejan su huella en las aulas y en sus alumnos con un premio pensado especialmente para que puedan descansar, disfrutar y compartir.

La propuesta incluye una estadía en el hotel Totem de San Martín para cuatro personas, ideal para compartir con tres colegas y amigas.

Durante la experiencia, las ganadoras podrán disfrutar de:

Una noche de relax en el hotel Totem de San Martín.

Desayuno incluido.

Mediatarde en Mekena.

Cena en Mekena.

Una tarde de spa para cuatro personas.

Un kit para renovar el aula y celebrar la primavera.

Así, el premio combina descanso, gastronomía, spa y un regalo pensado especialmente para el trabajo diario en el aula.

Cómo participar

Para tener la posibilidad de ganar este gran premio, los maestros y maestras deben completar el formulario que está a continuación y participar del sorteo.

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La iniciativa busca reconocer a quienes dedican cada día a enseñar, acompañar y formar a sus alumnos.

Porque ser maestro es sembrar futuro. Y este Día del Maestro, te toca cosechar a vos.