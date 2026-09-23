Día del Maestro: conocé a la escuela ganadora y a la seño que podrá disfrutar de un día completo de relax y descanso junto a sus amigas

El 9 Televida realizó el sorteo y ya se conoce a las seño que disfrutará junto a compañeras de una experiencia inolvidable. Además, una escuela recibirá un kit de pintura para renovar su aula.

El Día del Maestro ya pasó, pero la celebración continúa. Desde El 9 Televida queremos reconocer a quienes todos los días enseñan, acompañan y dejan una huella en sus alumnos.

Por eso, realizamos un sorteo especial con un premio pensado para que una seño pueda disfrutar de un día completo de relax y descanso junto a sus amigas, lejos de los cuadernos, las tareas y las notas.

La ganadora es Jimena Sanna, cuyo DNI termina en 422, quien podrá disfrutar de una experiencia que incluye alojamiento, desayuno, media tarde y cena en el exclusivo restaurante Mekena, además de un pase VIP a Oru Spa del hotel.

La producción se comunicará con la ganadora para coordinar la entrega del premio.

Una escuela también tiene premio

La celebración también llega al aula. La escuela ganadora es la 9032 General José de San Martín, de San Martín, que recibirá un kit de pintura para renovar el aula.

Desde El 9 Televida agradecemos a todos los maestros y maestras que participaron de esta propuesta y que cada día hacen de la enseñanza una forma de sembrar futuro.

¡Felicitaciones a Jimena Sanna y a toda la comunidad educativa de la escuela 9032 General José de San Martín!