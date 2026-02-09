Día de los Enamorados: Ganá una escapada romántica en el corazón del Valle de Uco

Concursos

Celebrar el Día de los Enamorados con una escapada al Valle de Uco: tres noches de descanso, burbujas, detalles románticos y una experiencia pensada para brindar por el amor en un entorno único.

Redacción ElNueve.com

El Día de los Enamorados es la excusa perfecta para hacer una pausa, salir de la rutina y regalarse tiempo de calidad en pareja. Este San Valentín, el plan ideal combina descanso, romance y una de las postales más impactantes de Mendoza: el Valle de Uco, rodeado de viñedos, montañas y atardeceres que parecen hechos a medida para enamorarse otra vez. Te podés ganar tres días en el lujoso hotel Fuente Mayor solo participando de este concurso de El 9 Televida. Además, te lleváslos bombones y un vino espumante.

La propuesta invita a celebrar el amor con una estadía de tres noches en el Fuente Mayor Hotel Valle de Uco, un alojamiento que se integra al paisaje y ofrece una experiencia pensada especialmente para parejas. Desde el primer momento, el clima romántico se hace sentir con un recibimiento que incluye espumante y bombones de bienvenida, el detalle justo para brindar y comenzar la escapada con burbujas de amor.

San Valentín —también conocido como el Día de los Enamorados— se vive cada 14 de febrero en gran parte del mundo y tiene su origen en antiguas tradiciones que celebran el amor y el vínculo afectivo. En los últimos años, la fecha dejó de ser solo un intercambio de regalos para transformarse en una oportunidad de viajar, desconectarse y crear recuerdos compartidos.

En ese marco, el Valle de Uco se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan una experiencia distinta: paisajes abiertos, tranquilidad, buena gastronomía y el encanto del vino mendocino como protagonista. Caminar entre viñedos, disfrutar de una copa al atardecer o simplemente contemplar la cordillera se convierten en planes simples pero inolvidables.

Sí, es inevitable… el amor está en el aire. Y este San Valentín, se celebra mejor entre montañas, copas en alto y momentos que quedan para siempre.

Completá el formulario y participá

Para participar solo tenés que completar el formulario:

