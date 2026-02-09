Día de los Enamorados: Ganá una escapada romántica en el corazón del Valle de Uco

Celebrar el Día de los Enamorados con una escapada al Valle de Uco: tres noches de descanso, burbujas, detalles románticos y una experiencia pensada para brindar por el amor en un entorno único.

El Día de los Enamorados es la excusa perfecta para hacer una pausa, salir de la rutina y regalarse tiempo de calidad en pareja. Este San Valentín, el plan ideal combina descanso, romance y una de las postales más impactantes de Mendoza: el Valle de Uco, rodeado de viñedos, montañas y atardeceres que parecen hechos a medida para enamorarse otra vez. Te podés ganar tres días en el lujoso hotel Fuente Mayor solo participando de este concurso de El 9 Televida. Además, te lleváslos bombones y un vino espumante.

La propuesta invita a celebrar el amor con una estadía de tres noches en el Fuente Mayor Hotel Valle de Uco, un alojamiento que se integra al paisaje y ofrece una experiencia pensada especialmente para parejas. Desde el primer momento, el clima romántico se hace sentir con un recibimiento que incluye espumante y bombones de bienvenida, el detalle justo para brindar y comenzar la escapada con burbujas de amor.

San Valentín —también conocido como el Día de los Enamorados— se vive cada 14 de febrero en gran parte del mundo y tiene su origen en antiguas tradiciones que celebran el amor y el vínculo afectivo. En los últimos años, la fecha dejó de ser solo un intercambio de regalos para transformarse en una oportunidad de viajar, desconectarse y crear recuerdos compartidos.

En ese marco, el Valle de Uco se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan una experiencia distinta: paisajes abiertos, tranquilidad, buena gastronomía y el encanto del vino mendocino como protagonista. Caminar entre viñedos, disfrutar de una copa al atardecer o simplemente contemplar la cordillera se convierten en planes simples pero inolvidables.

Sí, es inevitable… el amor está en el aire. Y este San Valentín, se celebra mejor entre montañas, copas en alto y momentos que quedan para siempre.

Completá el formulario y participá

Para participar solo tenés que completar el formulario:

Cargando…