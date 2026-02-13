Día de los Enamorados: conocé a la ganadora de las tres noches románticas en el Valle de Uco

Este San Valentín un televidente de El 9 Televida va a vivir un plan ideal que combina descanso, romance y un paisaje hermoso. Tres noches en el hotel Fuente Mayor con los bombones y el vino espumante.

El Día de los Enamorados es la excusa perfecta para hacer una pausa, salir de la rutina y regalarse tiempo de calidad en pareja. Este San Valentín, el plan ideal combina descanso, romance y una de las postales más impactantes de Mendoza: el Valle de Uco, rodeado de viñedos, montañas y atardeceres que parecen hechos a medida para enamorarse otra vez. Una televidente de El 9 Televida va a poder llevar adelante ese plan.

La propuesta invita a celebrar el amor con una estadía de tres noches en el Fuente Mayor Hotel Valle de Uco, un alojamiento que se integra al paisaje y ofrece una experiencia pensada especialmente para parejas. Desde el primer momento, el clima romántico se hace sentir con un recibimiento que incluye espumante y bombones de bienvenida, el detalle justo para brindar y comenzar la escapada con burbujas de amor.

San Valentín —también conocido como el Día de los Enamorados— se vive cada 14 de febrero en gran parte del mundo y tiene su origen en antiguas tradiciones que celebran el amor y el vínculo afectivo. En los últimos años, la fecha dejó de ser solo un intercambio de regalos para transformarse en una oportunidad de viajar, desconectarse y crear recuerdos compartidos.

En ese marco, el Valle de Uco se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan una experiencia distinta: paisajes abiertos, tranquilidad, buena gastronomía y el encanto del vino mendocino como protagonista. Caminar entre viñedos, disfrutar de una copa al atardecer o simplemente contemplar la cordillera se convierten en planes simples pero inolvidables.

Sí, es inevitable… el amor está en el aire. Y este San Valentín, se celebra mejor entre montañas, copas en alto y momentos que quedan para siempre.

Conocé a la gran ganadora

La gran ganadora de esta experiencia de San Valentín es Agustina Mirabile ¡Felicitaciones! La producción se comunicará con la afortunada para realizar la entrega del premio.