Día de la Madre: las emotivas historias de amor de los mendocinos y el gran ganador del paseo en velero

Este Día de la Madre fue especial para todos los mendocino. El 9 Televida realizó un concurso para conocer las historias de los mendocinos y hubo amor y emotividad. Uno de ellos fue el gran ganador quien podrá ir con su mamá y el resto de su familia a pasear en velero.

El 9 Televida decidió celebrar el Día de la Madre con historias de esas pequeñas coincidencias que unen a madres e hijos, esos gestos, risas o rituales que se repiten sin que nadie los enseñe. El canal se llenó de historias maravillosas y de todas ellas hubo un ganador quien podrá ir a pasear en velero a Potrerillos, claro está, con su mamá y su familia.

En esta nota vamos a compartir historias anónimas en las que te vas a sentir reflejado:

“Con mi mamá nos une el mate de la mañana, su mano suave despertándome para ir a la facultad, acompañada claro está con el primer verde de la mañana”, compartió una televidente y otro: “con mi mamá comparte esa charla que alivia, cuando estoy alterado ella me da calma. Comenzó cuando iba a la primaria y sigue aún hoy que tengo 40 años”.

También hubo historias que hablan del amor entre madre e hijo y la compañía de El 9 Televida: “imposible olvidar como disfrutábamos Avenida Brasil, era un encuentro único” también el clásico de los domingos era un encuentro entre familia: “mate, sopaipilla y SuperMatch”.

Las historias de acompañamiento también son el reflejo de amor entre madre e hijo: “cuando estuve enfermo, ella siempre a mi lado a pesar de la falta de sueño”.

El gran ganador

Entre todas esas historias maravillosas, el gran ganador del paseo en velero fuera: Fabricio Amengual, quien tendrá un hermoso paseo familiar en velero y una rica picada en el dique Potrerillos.