Celebramos la amistad con premios para todos: participá y ganá increíbles regalos

Este 20 de julio se celebra el Día del Amigo y el 9 Televida tiene el mejor concurso para que festejes a lo grande. Solo tenés que completar el formulario y contar por qué tus amigos merecen disfrutar este premio junto a vos.

El Día del Amigo es una de las fechas más esperadas del año para reunirse, compartir y celebrar esos vínculos que acompañan en los mejores y peores momentos. Para hacerlo aún más especial, El 9 Televida preparó un concurso con increíbles premios para disfrutar todos juntos.

El 20 de julio es mucho más que una fecha en el calendario. Es el momento ideal para reencontrarse, compartir una charla, reírse de las anécdotas de siempre y seguir construyendo historias junto a esas personas que hacen la vida más linda.

Ya sea alrededor de una pizza, disfrutando de una merienda o viviendo una tarde de diversión, lo importante será compartir el momento con quienes siempre están.

Los ganadores podrán disfrutar diferentes experiencias para compartir con sus amigos o en familia.

Entre los premios se encuentran:

Una tarde de té para chicas en una pintoresca bodega.

Pizzas gourmet para compartir con la banda de amigos.

Pases para el Central Park y entradas al cine para el club de los más pequeños.

Cómo participar del concurso por el Día de la Amistad

Participar es muy fácil. Solo tenés que ingresar al formulario del concurso, completar la encuesta y responder la siguiente pregunta:

¿Por qué tus amigos merecen disfrutar este premio con vos? La respuesta más original, emotiva o divertida podrá convertirse en una de las ganadoras de esta propuesta pensada para celebrar la amistad.

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