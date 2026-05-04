Conocé al ganador que disfrutará de una escapada al Valle de Uco

Por el Día del Trabajador, el 9 Televida decidió festejarlo a lo grande y ya se conoció al ganador que disfrutará junto a su familia de una escapada en un hotel 4 estrellas.

En el marco del Día del Trabajador el 9 Televida decidió organizar un festejo a lo grande para disfrutar de un merecido descanso. Ya se conoció el nombre del ganador que disfrutará de una escapada en el hotel Fuente Mayor en el Valle de Uco junto a su familia.

Para celebrar a todos los trabajadores en su día a día, a aquellos que ponen el hombro y a veces más, es que queremos reconocerlos celebrando el esfuerzo con un premio pensado para pasar un día en la naturaleza, descansar y disfrutar.

El Valle de Uco, con sus paisajes imponentes y su tranquilidad característica, se convierte en el escenario ideal para vivir una experiencia distinta en una fecha tan especial como el Día del Trabajador.

Se trata de una experiencia de primer nivel para el ganador y tres acompañantes. Se trata de una estadía en el hotel Fuente Mayor que incluye desayuno, almuerzo y cena, además de vistas panorámicas de toda la Cordillera de Los Andes en uno de los lugares más hermosos de Mendoza.

Quién es el ganador de la escapada a Valle de Uco

El ganador de la escapada por el Día del Trabajador es:

Paola Cataldo: últimas tres del DNI 311

¡Felicidades!