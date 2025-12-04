Congreso de la felicidad: estos son los ganadores de entradas

El 5 y 6 de diciembre Mendoza será sede del II Congreso Internacional de Felicidad, un encuentro con más de 30 expertos, talleres y música en vivo. Todos los que participaron por entradas, podrán asistir al evento.

La felicidad tendrá su propio escenario en Mendoza. El 5 y 6 de diciembre, el Hotel Sheraton recibirá el II Congreso Internacional de Felicidad, un evento de la World Happiness Foundation que reúne a expertos de todo el mundo para explorar nuevas formas de bienestar, propósito y plenitud.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de más de 30 speakers internacionales, talleres inmersivos y música en vivo, en una propuesta que combina conocimiento, inspiración y experiencias diseñadas para conectar con el bienestar integral.

El 9 Televida, el canal de la felicidad de los mendocinos, acompaña esta edición especial e invita a la comunidad a sumarse a un encuentro que promete dejar huella.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.com, pero los mendocinos que participaron por entradas en ELNUEVE.COM podrán asistir al evento.

Los ganadores tienen que inscribirse en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1qcnv-ejT-1FlpIGWv5cWKpFwCkvecs1MA6gRcgqUYyUDA/viewform Código: ELNUEVE

Nota legal: solo los ganadores cuyo nombre y whatsapp ya registraron en el formulario de participación podrán completar el formulario de inscripción para asistir formalmente al congreso

La felicidad llega a Mendoza… y vos podés ser parte.