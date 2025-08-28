Beto Cuevas llega a Mendoza con su tour acústico: conocé a los ganadores del concurso

Concursos

El exlíder de La Ley se presenta en formato acústico en el Teatro Mendoza, y diez fanáticos ya tienen sus entradas listas gracias a este sorteo. Una noche íntima con clásicos del rock latino y nuevas emociones.

Redacción ElNueve.com

El ícono del rock latino, Beto Cuevas, se presentará este domingo 14 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Mendoza, como parte de su gira internacional “Beto Cuevas Acústico”. El show promete una experiencia íntima y emotiva, con versiones renovadas de los clásicos de La Ley y nuevas composiciones.

Ya se conocen los ganadores del concurso para disfrutar del recital en vivo y sin costo.

Ganadores del sorteo

Cada uno recibirá un par de entradas para el espectáculo:

  1. Patricia Jeria – Lujan de Cuyo (se lleva los vinilos de Beto Cuevas)
  2. Erica Yanzón – Maipú (se lleva los vinilos de Beto Cuevas)
  3. Camila Vargas – Maipú
  4. Nicolás Giménez – Las Heras
  5. Florencia Ruiz – Guaymallén
  6. Matías Correa – Luján de Cuyo
  7. Julieta Ponce – San Martín
  8. Ezequiel Torres – Tunuyán
  9. María Eugenia Díaz – Rivadavia
  10. Tomás Herrera – Ciudad de Mendoza

La producción se comunicará con los ganadores para coordinar la entrega de entradas.

Sobre el show

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre
  • Hora: 20.30 hs
  • Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
  • Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
  • Producción: Garzón Producciones, Fenix Entertainment, Blackelbow Music
  • Formato: Acústico, con dirección musical de Carlos Figueroa

Cuevas repasará temas emblemáticos como El duelo, Mentira, Aquí y Día cero, en versiones acústicas que ya han emocionado al público en México, Perú y Buenos Aires.