Beto Cuevas llega a Mendoza con su tour acústico: conocé a los ganadores del concurso

El exlíder de La Ley se presenta en formato acústico en el Teatro Mendoza, y diez fanáticos ya tienen sus entradas listas gracias a este sorteo. Una noche íntima con clásicos del rock latino y nuevas emociones.

El ícono del rock latino, Beto Cuevas, se presentará este domingo 14 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Mendoza, como parte de su gira internacional “Beto Cuevas Acústico”. El show promete una experiencia íntima y emotiva, con versiones renovadas de los clásicos de La Ley y nuevas composiciones.

Ya se conocen los ganadores del concurso para disfrutar del recital en vivo y sin costo.

Ganadores del sorteo

Cada uno recibirá un par de entradas para el espectáculo:

Patricia Jeria – Lujan de Cuyo (se lleva los vinilos de Beto Cuevas) Erica Yanzón – Maipú (se lleva los vinilos de Beto Cuevas) Camila Vargas – Maipú Nicolás Giménez – Las Heras Florencia Ruiz – Guaymallén Matías Correa – Luján de Cuyo Julieta Ponce – San Martín Ezequiel Torres – Tunuyán María Eugenia Díaz – Rivadavia Tomás Herrera – Ciudad de Mendoza

La producción se comunicará con los ganadores para coordinar la entrega de entradas.

Sobre el show

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Domingo 14 de septiembre Hora: 20.30 hs

20.30 hs Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)

Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) Entradas: Disponibles en EntradaWeb.

Disponibles en EntradaWeb. Producción: Garzón Producciones, Fenix Entertainment, Blackelbow Music

Garzón Producciones, Fenix Entertainment, Blackelbow Music Formato: Acústico, con dirección musical de Carlos Figueroa

Cuevas repasará temas emblemáticos como El duelo, Mentira, Aquí y Día cero, en versiones acústicas que ya han emocionado al público en México, Perú y Buenos Aires.