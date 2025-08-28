Beto Cuevas llega a Mendoza con su tour acústico: conocé a los ganadores del concurso

El exlíder de La Ley se presenta en formato acústico en el Teatro Mendoza, y diez fanáticos ya tienen sus entradas listas gracias a este sorteo. Una noche íntima con clásicos del rock latino y nuevas emociones.
El ícono del rock latino, Beto Cuevas, se presentará este domingo 14 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Mendoza, como parte de su gira internacional “Beto Cuevas Acústico”. El show promete una experiencia íntima y emotiva, con versiones renovadas de los clásicos de La Ley y nuevas composiciones.
Ya se conocen los ganadores del concurso para disfrutar del recital en vivo y sin costo.
Ganadores del sorteo
Cada uno recibirá un par de entradas para el espectáculo:
- Patricia Jeria – Lujan de Cuyo (se lleva los vinilos de Beto Cuevas)
- Erica Yanzón – Maipú (se lleva los vinilos de Beto Cuevas)
- Camila Vargas – Maipú
- Nicolás Giménez – Las Heras
- Florencia Ruiz – Guaymallén
- Matías Correa – Luján de Cuyo
- Julieta Ponce – San Martín
- Ezequiel Torres – Tunuyán
- María Eugenia Díaz – Rivadavia
- Tomás Herrera – Ciudad de Mendoza
La producción se comunicará con los ganadores para coordinar la entrega de entradas.
Sobre el show
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 20.30 hs
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
- Producción: Garzón Producciones, Fenix Entertainment, Blackelbow Music
- Formato: Acústico, con dirección musical de Carlos Figueroa
Cuevas repasará temas emblemáticos como El duelo, Mentira, Aquí y Día cero, en versiones acústicas que ya han emocionado al público en México, Perú y Buenos Aires.