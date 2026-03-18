Andrés Calamaro en Mendoza: participá por entradas

Participá del concurso y viví en vivo el regreso de Andrés Calamaro a Mendoza: completá el formulario y podés ganar entradas para un show único en el Arena Maipú Stadium.

El regreso de Andrés Calamaro a Mendoza ya genera gran expectativa, y vos podés ser parte de una noche única. En esta oportunidad, lanzamos un concurso para que participes por entradas para su próximo show en la provincia.

Para participar, solo tenés que completar el formulario que vas a encontrar dentro de esta nota. Entre todos los inscriptos se realizará el sorteo de las entradas.

Una gira especial: “Como Cantor”

El reconocido músico anunció su nueva gira titulada Como Cantor, un recorrido por canciones fundamentales de su carrera junto a piezas que forman parte del imaginario cultural argentino.

En este tour, Calamaro propone una experiencia más profunda y esencial de su obra, con un show potente y emotivo. Acompañado por su banda en vivo, ofrecerá un repertorio pensado como un hilo conductor que atraviesa al público con fuerza y sensibilidad.

El nombre de la gira surge de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, reflejando la idea del canto como una expresión vital y un territorio común, concepto que guía esta nueva etapa del artista.

Cuándo y dónde será el show

Como parte de este tour, Calamaro se presentará el próximo 30 de abril en el Arena Maipú Stadium, en lo que será su único concierto en Mendoza.

Venta de entradas

Preventa exclusiva Visa Banco Macro : comenzó el martes 24 de febrero a las 16, a través de Ticketek.

Venta general: desde el miércoles 25 de febrero a las 16, por Ticketek y en la boletería del Arena (solo efectivo).

Un artista en plena actividad

El músico viene de realizar más de 40 shows con su “Agenda 2025 Tour” por Latinoamérica y Europa, con presentaciones destacadas y a sala llena en escenarios como el Hipódromo de La Plata y el Monticello Arena en Chile.

Este 2026 lo encuentra nuevamente de gira, con una propuesta que combina clásicos, intensidad y una conexión única con el público.

Completá el formulario y participá

Completá el formulario y participá:

Cargando…