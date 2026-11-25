El artista se presentará el jueves 3 de diciembre en Arena Maipú Stadium con su “Buenaventura Tour 2026”. Participá por Instagram y ganá entradas para disfrutar de una noche llena de música y emociones.

¡Abel Pintos vuelve a Mendoza y vos podés estar ahí! El reconocido cantante llegará a la provincia con su nueva gira “Buenaventura Tour 2026” y en El 9 Televida queremos que seas parte de este gran espectáculo.

Para que no te quedes afuera, lanzamos un concurso por Instagram para que puedas ganar entradas y disfrutar en vivo de uno de los artistas más queridos de la música argentina.

Cómo participar por entradas para Abel Pintos

Participar es muy fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:

Seguí el Instagram de El 9 Televida. Contanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Abel Pintos y por qué.

¡Y listo! Ya estás participando por entradas para el show.

No te quedes con las ganas de cantar a todo pulmón sus canciones y vivir una noche inolvidable. Buscá la publicación del concurso en Instagram, dejá tu comentario y preparate para disfrutar de Abel Pintos en Mendoza.

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Abel Pintos presenta “Buenaventura Tour 2026” en Mendoza

Abel Pintos se presentará el jueves 3 de diciembre en Arena Maipú Stadium, en el marco de una nueva gira nacional que lo llevará por distintas ciudades del país.

El espectáculo será completamente nuevo y diferente al que presentó durante su gira Abel 30 Años. En esta oportunidad, el artista combinará sus canciones más recientes con grandes clásicos de su repertorio, incluidos algunos temas muy reconocidos que hacía tiempo no interpretaba en vivo.

La gira también tendrá presentaciones en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, San Juan, Neuquén y Bariloche, entre otros destinos.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería de Arena Maipú.

“Ibuprofeno”, lo nuevo de Abel Pintos

Este nuevo recorrido musical llega en un año especial para Abel Pintos, marcado por el lanzamiento de nuevas canciones, grandes conciertos, su esperado debut en el Teatro Gran Rex y su participación como jurado en la pantalla de Canal 13.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentra “Ibuprofeno”, estrenado el 27 de agosto y disponible en todas las plataformas digitales.

La canción propone una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo, los cambios personales y la pérdida de la inocencia de los primeros años. A partir de la pregunta sobre cómo sería vivir sin miedo, Abel reflexiona sobre las emociones, la vida interior y la búsqueda de respuestas.

El tema llegó acompañado de un videoclip dirigido por Niko Sedano, protagonizado por Abel junto a los músicos que lo acompañan en sus giras. Filmado en blanco y negro, el video refuerza la dualidad que atraviesa la canción.

Con “Buenaventura Tour 2026”, Abel Pintos vuelve a los escenarios con un repertorio renovado, en el que las nuevas canciones se encuentran con esos clásicos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Y vos podés ser parte de esta noche especial. ¡Participá en Instagram con El 9 Televida y ganá entradas para ver a Abel Pintos en Mendoza!