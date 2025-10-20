Un supermercado vende robots humanoides: ¿cómo es, cuánto cuesta y qué tareas realiza?

Diseñado para asistir en tareas cotidianas, este modelo de asistencia incorpora inteligencia artificial, aprendizaje por imitación y funciones domésticas que lo acercan al uso cotidiano.

La robótica doméstica acaba de dar un salto inesperado. El robot humanoide G1, desarrollado por la empresa china Unitree Robotics, comenzó a comercializarse en tiendas de Walmart en Estados Unidos. Su llegada marca un punto de inflexión en la accesibilidad de esta tecnología, que hasta ahora parecía reservada a laboratorios, ferias especializadas o entornos corporativos.

En Cada Tarde el equipo estuvo analizando todos los datos más interesantes sobre este humanoide. El dato que más sorprendió fue el precio: USD 21.600, muy por debajo de las estimaciones iniciales que rondaban los 40.000 o 50.000 dólares. Con una altura de 1,30 metros y un peso de 35 kilos, el G1 está diseñado para realizar tareas domésticas, asistir en rutinas cotidianas y aprender por imitación. Su sistema de inteligencia artificial le permite ejecutar acciones como caminar, correr, cortar alimentos, abrir envases y hasta levantarse solo si se cae.

En videos promocionales, se lo ve realizando tareas como cortar zanahorias, abrir nueces y ejecutar movimientos de defensa personal. Su motricidad fina aún está en desarrollo, pero su capacidad de aprender por demostración lo vuelve útil en entornos domésticos, donde puede replicar rutinas como cocinar, ordenar o asistir a personas mayores. Además, puede personalizarse con nombre, comandos específicos y vestimenta.

El G1 cuenta con tres dedos funcionales, batería de dos horas, altavoces, micrófono y garantía de ocho meses. Su diseño modular incluye cámaras de profundidad y procesadores de ocho núcleos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para tareas de asistencia, educación o vigilancia. En Estados Unidos, ya se lo utiliza en competencias de artes marciales entre robots y en tareas rurales junto a modelos caninos de la misma empresa.

El desembarco del G1 en supermercados plantea nuevos interrogantes sobre la humanización de la tecnología. ¿Hasta qué punto estos dispositivos pueden integrarse en la vida cotidiana sin generar rechazo o dependencia? En América Latina, su llegada aún parece lejana, pero el avance de la robótica de consumo es sostenido. En Argentina, el G1 fue presentado en eventos tecnológicos donde se destacó su capacidad de interacción y respuesta.

