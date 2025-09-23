¿Se puede extender la vida del corazón? aprendé a cuidarlo día a día

El cardiólogo Andrés Donadi explicó en Cada Día que el corazón tiene una vida útil determinada, pero que los hábitos cotidianos pueden influir directamente en su funcionamiento y longevidad. Actividad física, alimentación saludable y control del estrés son claves para prevenir enfermedades cardiovasculares.

En una entrevista de Cada Día de Canal 9, el médico cardiólogo Andrés Donadi abordó una pregunta clave para la salud pública: ¿es posible prolongar la vida útil del corazón? Con un enfoque claro y educativo, el especialista explicó que si bien el corazón tiene una duración biológica determinada, los hábitos cotidianos pueden influir directamente en su funcionamiento y longevidad.

“Sí, hoy en día en realidad se puede extender la buena calidad de vida, no solo del corazón, sino de todo nuestro organismo.”, afirmó Donadi explicando que el punto de partida para ese cuidado integral está en la salud mental. “Podemos tener un buen corazón, pero si en realidad no lo acompañamos y lo vemos muchas veces con una saludable cabeza, es muy difícil”, señaló. En ese sentido, advirtió que “podemos tener un corazón joven y una cabeza no joven”, y que esa disociación es frecuente en adultos mayores con órganos nobles en buen estado, pero con una mente envejecida.

“La medicina hoy está tratando de tener un combo”, afirmó. Donadi remarcó que el adulto mayor actual tiene necesidades distintas a las de generaciones anteriores, y que el modelo del jubilado pasivo ha quedado atrás. “Hoy el adulto mayor que se jubile y es activo, necesita tener actividad, necesita tener un montón de herramientas para poder seguir sintiéndose joven y que se siente joven”.

“Se han cambiado los paradigmas de incluso de cuál es el punto de corte en el cual uno pasa a ser adulto o cuándo pasa a ser adulto mayor”, explicó el especialista. En ese proceso, también se han modificado las palabras que usamos para nombrar la vejez. “Se han eliminado palabras como ancianos, se han eliminado palabras que eran muy duras”, señaló. Y concluyó: “Un adulto mayor de 70 hoy es una persona joven. Hoy los abuelos tienen sus actividades, tienen su agenda”.

Donadi también destacó que “hoy tienen un montón de actividades que tienen que tenerlas y que como hijos, nietos, lo que sea, tenemos que incentivar a que las tengan, que son actividades que son propias”. En ese sentido, remarcó que “se ha demostrado absolutamente que los temas de trastorno de memoria están directamente favorecidos por el sedentarismo, por la mala alimentación, por la falta de creatividad en la diaria”.

Por eso, el especialista llamó a fomentar el envejecimiento activo: “¿Qué tenemos que fomentar? Que nuestros padres, nuestros abuelos salgan, hagan actividad física, hagan actividad física en conjunto, que lean, que se desarrollen y que no, su vida no terminó en la etapa laboral, que en realidad empezó otra etapa que no es la de abuelo, no es la de estar quieto, sedentarios”.

Mirá aquí la entrevista completa del doctor Andrés Donadi en su visita a Cada Día: