Psicoyoga: una práctica que une cuerpo, mente y espíritu para enfrentar el malestar cotidiano

Se trata de una disciplina que combina técnicas orientales y herramientas terapéuticas para aliviar el sufrimiento emocional. El método propone respiración consciente, meditación y compromiso espiritual como claves para transformar la vida diaria.

En una entrevista reciente en el programa de Cada Tarde, la especialista Lidiana García Vázquez explicó los fundamentos del psicoyoga, una práctica que fusiona el yoga tradicional con la psicología humanista, integral y positiva. “El yoga tiene ese conocimiento que unido a la psicología da un método”, afirmó, destacando que esta combinación permite abordar los conflictos cotidianos desde una mirada más amplia y profunda.

El enfoque parte de la idea de que muchas enfermedades físicas y mentales tienen origen en emociones no resueltas. “La enfermedad nace mucho antes de que emerja como síntoma”, señaló García Vázquez, quien propone un camino de sanación basado en la disciplina, la alimentación consciente, el contacto con la naturaleza y la meditación. Para ella, el compromiso espiritual es clave: “Si uno se compromete, también se compromete a salir de sí mismo”.

Uno de los pilares del método son los pranayamas, técnicas de respiración que disocian la inhalación y la exhalación para liberar tensiones acumuladas en músculos y órganos. “Aprendés a liberar a través de esas técnicas esas emociones, y en ese sentido de liberación ya empezás a vivir increíblemente mejor”, explicó. Según la especialista, bastan diez o quince minutos diarios para notar cambios significativos.

La práctica también incluye momentos de contemplación y meditación, que permiten ubicar al individuo en una perspectiva más amplia. “Uno se ubica en la realidad, es un granito de arena en una playa gigante”, reflexionó García Vázquez. Esta visión ayuda a reducir el narcisismo y a conectar con el entorno desde un lugar más empático y espiritual.

Para quienes nunca han asistido a una sesión de yoga o terapia, la especialista recomienda empezar por el amor propio. “¿Cómo no te vas a dar un ratito de tu tiempo para encontrar herramientas de bienestar?”, preguntó, y comparó el sufrimiento emocional con el físico: “La gente soporta veinte años un matrimonio tóxico, pero no soporta una muela dolorida toda la noche”.

El psicoyoga no requiere conocimientos previos ni condiciones físicas específicas. Lo esencial, según García Vázquez, es contar con una guía profesional y tener voluntad de cambio. “La mente está en ese juego de dualidad de luces y sombras permanentemente. Si no aprendemos a calmarla para ir más allá y tener una expansión de la conciencia, no podemos encontrar el sentido de nuestra existencia”, concluyó.

Para ver la nota completa que realizó el equipo de Cada Tarde a la psicóloga y maestra de yoga Lidiana García Vázquez, podes verla aquí: