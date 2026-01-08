Pepe Cibrián abre esta noche el telón del Circo Rodas

El histórico creador de musicales participó en el programa Cada Día y compartió su experiencia como padrino de la nueva propuesta del Circo Rodas.

El reconocido dramaturgo y director Pepe Cibrián estuvo en el programa Cada Día y habló de su desembarco en la provincia para acompañar el estreno del Circo Rodas. Con emoción, recordó su vínculo con la tradición teatral y circense de su familia y destacó la importancia de este proyecto en un contexto cultural complejo.

“El circo en mí es igual que mi familia. Nosotros somos actores de siete generaciones, actores pobres, actores ricos, familias de la legua que iban de pueblo en pueblo, de esta vida de circo o ella es una vida de teatro”, expresó Cibrián, subrayando la conexión personal que lo une a este tipo de espectáculos.

El estreno está previsto para hoy 8 de enero y Cibrián fue convocado como padrino de la función. “Me conmueve esa lucha brutal que tiene ese espacio donde trabaja el abuelo, la nieta, la hija, la sobrina, el primo, ¿verdad? Como trabajábamos en mi familia”, señaló, destacando el esfuerzo colectivo detrás de la propuesta.

El artista también valoró la apuesta del Rodas en tiempos difíciles: “Estamos en un país muy difícil, donde la economía siempre es complicada, no solamente ahora, siempre. Y para la producción, para lo que tiene que ver con el arte, muy pocos apoyos de los gobiernos, es a pulmón y ellos lo hacen a pulmón”. Sus palabras reflejaron la falta de acompañamiento institucional que atraviesa el sector cultural.

Finalmente, Cibrián destacó algunos números del espectáculo: “Hay tres mujeres que son de afuera que hacen unos efectos y unas cosas rarísimas. Una de ellas hace el trapecio, pero nada más que con la cabeza y se mueve y hace todo, y yo me muero de pánico de pensar en esa mujer”. Con esa descripción, dejó en claro que el público mendocino se encontrará con un show innovador y de gran impacto visual.

