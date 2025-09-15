Milei presentó el presupuesto 2026: confirmó aumentos para educación, salud, jubilaciones y pensiones

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el Presupuesto 2026, destacando el equilibrio fiscal alcanzado y los incrementos en partidas clave como educación, salud, jubilaciones y pensiones por discapacidad. El proyecto será enviado al Congreso antes del cierre del año legislativo.

El presidente Javier Milei anunció este lunes, en cadena nacional, la presentación del Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso para su tratamiento. En su mensaje, destacó los avances económicos alcanzados por su gestión y remarcó que el equilibrio fiscal es “la piedra angular del plan de gobierno”. El discurso, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, tuvo como ejes centrales la defensa de la disciplina fiscal, un mensaje de agradecimiento a la sociedad y la confirmación de aumentos en partidas clave como educación, salud, jubilaciones y pensiones por discapacidad, con incrementos proyectados por encima de la inflación.

Javier Milei en cadena nacional: “El futuro depende del orden fiscal”

En el inicio de su exposición, Milei se dirigió al ámbito político y sostuvo: “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de expectativas”.

Luego, habló directamente a la ciudadanía: “Los años más duros fueron los primeros, lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo durante este período. El temple del pueblo es heroico”.

El mandatario insistió en que el superávit primario alcanzado permite “soñar con un futuro distinto”, pero advirtió: “Si no completamos el proceso de cambio, todo el esfuerzo habrá sido en vano”.

Aumentos por encima de la inflación

El Presupuesto 2026 incluye incrementos reales en varias partidas sensibles:

17% para salud

8% para educación

5% para jubilaciones y pensiones por discapacidad

Un refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales

“Este gobierno tiene como prioridad el capital humano”, afirmó Milei, en referencia a la inversión en áreas sociales estratégicas.

El proyecto también contempla la implementación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que busca recomponer la relación entre la Nación y las provincias. En ese marco, Milei señaló que trabajará junto a gobernadores y legisladores “para avanzar en reformas estructurales”.

Además, anunció un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias, con el objetivo de “restaurar la presunción de inocencia fiscal”.

En otro tramo de su mensaje, Milei defendió la necesidad de generar confianza en los empresarios: “Si queremos más inversiones, tenemos que dejar de tratar a los empresarios como enemigos públicos. Durante décadas se los castigó con impuestos excesivos, se vulneró el derecho de propiedad y se cambiaron las reglas de juego”.

El presidente subrayó que, por primera vez en décadas, el sector público podrá financiar obras de infraestructura para el sector privado, gracias al superávit primario logrado.