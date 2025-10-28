Mercurio retrógrado: ¿qué es, cómo afecta tus vínculos, creencias y decisiones?

Del 10 al 30 de noviembre, este fenómeno astrológico activa un período de revisión profunda: creencias arraigadas, vínculos personales, rutinas y acuerdos entran en tensión. La astróloga Mechi Colombo explica cómo este ciclo invita a la autoescucha, el replanteo de ideas y la pausa antes de tomar decisiones importantes.

En noviembre, el cielo propone una pausa. Del 10 al 30 de noviembre, se activa uno de los fenómenos astrológicos más comentados: Mercurio retrógrado. Aunque suele asociarse con fallas en la comunicación y conflictos inesperados, la astróloga Mechi Colombo estuvo enCada Tarde y aclara que se trata de un proceso cíclico que ocurre tres veces al año y que, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para la autoescucha y la revisión profunda de nuestras creencias.

Durante este período, la mente y las ideas tienden a enlentecerse, generando malentendidos, discusiones y cierta desconexión con el entorno. “No se entiende muy bien lo que está pasando, lo que se dice, lo que escucho… no lo logro procesar”, explica Colombo. Este retroceso simbólico del planeta Mercurio invita a revisar acuerdos previos, conversaciones pasadas y creencias arraigadas. En esta edición, el tránsito se vincula especialmente con la fe, los estudios superiores y los sistemas de pensamiento que sostenemos.

La especialista advierte que no es momento para tomar decisiones drásticas. “Si vamos a firmar algún contrato importante, recomiendo esperar hasta después del 30 de noviembre”, señala. En cambio, sugiere aprovechar estos días para observar, reflexionar y evitar reacciones impulsivas. “Es un periodo para revisar los acuerdos que ya hemos establecido”, insiste. La introspección puede generar ruido interno, pero es parte del proceso: “Seguramente sobreviene un momento de convulsión interna”, agrega.

Cada signo vivirá este tránsito de forma distinta, según su carta natal. Sagitario y Escorpio serán los más afectados, ya que el fenómeno se da en sus temporadas. Escorpio, por ejemplo, enfrentará replanteos sobre sus posesiones y negociaciones de bienes, mientras que Sagitario podría recibir mensajes reveladores a través de los sueños. Para Acuario, el foco estará en los grupos sociales y su impacto en la proyección profesional. “¿Este grupo me sirve realmente para mi lugar de exposición?”, propone Colombo como pregunta clave.

El tránsito también toca temas cotidianos. Leo, por ejemplo, deberá preguntarse qué lugar le da a sus hobbies y espacios de disfrute. “¿Por qué no tiene un lugar ordenado en mi templo?”, plantea la astróloga. En el caso de Capricornio, el llamado será a revisar la rutina de sueño y evitar el agotamiento por compromisos sociales. “Está bien si no tienen ganas de ir a algún evento, sepan bajarse a tiempo”, aconseja.

Ya desde fines de octubre se percibe la llamada “sombra de Mercurio”, una etapa previa donde el planeta comienza a desacelerar. “Podemos sentirnos en un momento en el que quiero decir algo, pero no me sale”, describe Colombo. La recomendación es clara: paciencia con uno mismo y con los demás. “Si ya hay una discusión interna, ¿por qué también la voy a generar en el afuera?”, reflexiona.

En definitiva, Mercurio retrógrado no es un castigo, sino una invitación a revisar lo que creemos, lo que decimos y cómo lo compartimos. “Es momento de escucharme a mí”, resume Colombo. En tiempos de cierre de ciclos y balances personales, este tránsito puede ser el impulso necesario para redefinir prioridades, vínculos y proyectos.

Mirá la entrevista completa a la astrologa Mechi Colombo en Cada Tarde: