“Me asaltaron, me tiraron y ya llevo tres meses intentando recuperarme”: el mal momento de la cocinera de Cada Día

La cocinera Vero Dupaus regresó después de una larga ausencia por una grave lesión. Contó su recuperación, su experiencia y la emoción de volver a las cocinas de Cada Día.
Después de varios meses sin verla en la pantalla de Cada Día, Vero Dupaus volvió a pisar el estudio del programa que tanto extrañaba. Entre aplausos y saludos, la cocinera explicó por qué estuvo tanto tiempo ausente.
La chef narró lo que le había pasado: “una fractura de troquiter y de húmero. Estuve sin movilidad dos veces, es decir, tuve una primera etapa donde fue una fisura y una segunda etapa donde ya se fracturó todo, así que inmovilizada, con fisioterapia“.
“Me asaltaron, me tiraron, chau, y pasó todo lo que pasó y ya llevo tres meses intentando recuperarme“, contó.
Además, argumentó como se sintió durante este tiempo de recuperación: “ya estamos mejor, ya estamos con menos dolor, bajo la analgesia así que un poco más tranquila. Todo este proceso de que soy cocinera, te quitan un brazo y ahí estás imposibilitada de hacer tus tareas, tus compromisos. Todo suspendido“.
Vero reconoció que extrañó mucho su trabajo y a sus compañeros. “Los extrañé un montón, los veía en la mañana ahí cuando estaba en la casa. Venía rapidito para ponerlos, para verlos, para reírme”, dijo emocionada. Y agregó: “ Acá son los momentos donde uno valora lo que tiene en la diaria. Uno pierde esas cosas y cuando te faltan te das cuenta que lo hacías con mucho gusto”.
Ahora, recuperada, la cocinera disfruta su regreso. Entre risas y aplausos, volvió al set: “Estoy feliz de estar acá”, afirmó.