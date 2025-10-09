Luego de 50 años, ¿vuelve el hombre a la luna?

La próxima misión Artemis 2 busca reactivar la exploración espacial tripulada con destino al satélite terrestre. El proyecto, impulsado por Estados Unidos, enfrenta desafíos técnicos, decisiones políticas y una historia marcada por riesgos y postergaciones.

Después de más de medio siglo sin misiones tripuladas al satélite natural, Estados Unidos proyecta regresar a la Luna en abril de 2026 con la misión Artemis 2, parte de un ambicioso plan espacial que busca instalar una base lunar como plataforma hacia Marte. La iniciativa, que ha sufrido múltiples postergaciones, fue analizada por la doctora en astronomía Beatriz García en el programa Cada Tarde.

La especialista explicó que el lanzamiento fue demorado por problemas técnicos, especialmente en el escudo térmico de la nave. “La nave sale, pero cuando vuelve roza con la atmósfera, se prende fuego esencialmente. Si no tenés el escudo térmico, te podés calcinar adentro”, advirtió García, recordando el caso del transbordador Columbia, que se desintegró en su regreso a la Tierra.

Además de los desafíos tecnológicos, la astrónoma señaló que hay demoras vinculadas al presupuesto. “Estados Unidos en este momento no tiene presupuesto, pero ellos frenan todo”, comentó. La misión, inicialmente prevista para septiembre de este año, fue reprogramada para el año próximo, aunque aún sin fecha definitiva.

García también abordó el debate sobre la utilidad de volver a la Luna. “El espacio exterior es riesgoso. Si no vale la pena, la Luna no ofrece mucho, excepto por decir ‘llegué’”, reflexionó. En ese sentido, comparó la exploración lunar con los viajes de conquista del pasado: “No es como los españoles cuando iban a América y se encontraron con biodiversidad y alimento. Ir a la Luna es demostrar poder”.

Uno de los aspectos destacados de Artemis 2 es la inclusión de una mujer entre los tripulantes, algo que García consideró más simbólico que transformador. “Está lleno de astronautas mujeres. Es parte de las promociones”, opinó. La especialista remarcó que el objetivo real es instalar facilidades en la Luna para facilitar futuras misiones a Marte.

En cuanto al conocimiento científico sobre el satélite, García explicó que la Luna se formó hace más de 4.000 millones de años como resultado de un impacto entre la Tierra en formación y otro objeto contundente. “La Luna es una fracción de la Tierra que se desprendió y nunca volvió. Se aleja lentamente, pero se aleja”, señaló. También destacó que se conoce su composición química gracias a las muestras traídas por misiones anteriores, algo que aún no se ha logrado con Marte.

Finalmente, la astrónoma advirtió que la rotación de la Tierra se está ralentizando por efecto de la tracción lunar. “Cuando la Tierra se originó, el día duraba 9 horas. Ahora dura 24 y fracción”, explicó. Esta interacción gravitacional, conocida como efecto de marea, podría tener consecuencias a largo plazo en la relación entre ambos cuerpos celestes. “En algún momento, la Luna va a estar tan lejos que otro objeto la arrastrará gravitacionalmente”, concluyó.

