La emoción de Majo Pérez Comalini al festejar su cumple en Cada Día

La emoción de Majo Pérez Comalini al festejar su cumple en Cada Día

¡Feliz cumple Majo!

La querida conductora de Cada Día celebró su cumpleaños rodeada de colegas y amigos en Canal 9 Televida, con una torta de diseño, un video emotivo y mensajes que reflejaron su gratitud con el público.

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La mañana en el estudio de Cada Día tuvo un clima distinto: el equipo sorprendió a Majo Pérez Comalini con una torta en forma de cartera de diseñador y un video que repasó momentos de su trayectoria. La conductora, que cumplió 40 años, no pudo ocultar la emoción y agradeció entre lágrimas a sus compañeros y al público que la acompaña cada jornada.

¡Ay, no se puede creer esta torta! ¡Es muy majo esta carterita! ¡Gracias a toda la escuela, los quiero mucho!”, expresó al recibir el regalo preparado especialmente por el equipo. La celebración incluyó bengalas, música y un tema dedicado que resaltó su fuerza y autenticidad: “Eres bella, eres valiente, naciste para vivir… Guerrera y apasionada con ganas de construir.”

Majo compartió una reflexión íntima sobre este nuevo ciclo: “Son 40 años, igual es un número, pero estoy súper. Como mirando muy hacia adentro y tratando de ser mejor todos los días.” También destacó el rol de sus compañeros en el desafío de sostener un programa en vivo: “Es difícil hacer un vivo todos los días, dos horas. Ponemos mucha energía acá y agradezco al canal porque me siento muy feliz en esta casa que amo.”

La conductora subrayó el compromiso del equipo con la audiencia: “No siempre venimos con la vida resuelta, nos pasan cosas como a todos. Tratamos de acompañar con mucho amor y con el mayor de los profesionalismos.” Finalmente, dedicó un mensaje especial a su hijo perruno Bartolo: “Adopten, porque ellos nos salvan a nosotros.”

El festejo cerró con brindis, risas y la promesa de seguir adelante con la misma pasión:Son 40 años y voy por muchos más. Gracias a todo el equipo, a la gente que nos ve todos los días.

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