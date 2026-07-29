La emoción de Majo Pérez Comalini al festejar su cumple en Cada Día

La querida conductora de Cada Día celebró su cumpleaños rodeada de colegas y amigos en Canal 9 Televida, con una torta de diseño, un video emotivo y mensajes que reflejaron su gratitud con el público.

La mañana en el estudio de Cada Día tuvo un clima distinto: el equipo sorprendió a Majo Pérez Comalini con una torta en forma de cartera de diseñador y un video que repasó momentos de su trayectoria. La conductora, que cumplió 40 años, no pudo ocultar la emoción y agradeció entre lágrimas a sus compañeros y al público que la acompaña cada jornada.

“¡Ay, no se puede creer esta torta! ¡Es muy majo esta carterita! ¡Gracias a toda la escuela, los quiero mucho!”, expresó al recibir el regalo preparado especialmente por el equipo. La celebración incluyó bengalas, música y un tema dedicado que resaltó su fuerza y autenticidad: “Eres bella, eres valiente, naciste para vivir… Guerrera y apasionada con ganas de construir.”

Majo compartió una reflexión íntima sobre este nuevo ciclo: “Son 40 años, igual es un número, pero estoy súper. Como mirando muy hacia adentro y tratando de ser mejor todos los días.” También destacó el rol de sus compañeros en el desafío de sostener un programa en vivo: “Es difícil hacer un vivo todos los días, dos horas. Ponemos mucha energía acá y agradezco al canal porque me siento muy feliz en esta casa que amo.”

La conductora subrayó el compromiso del equipo con la audiencia: “No siempre venimos con la vida resuelta, nos pasan cosas como a todos. Tratamos de acompañar con mucho amor y con el mayor de los profesionalismos.” Finalmente, dedicó un mensaje especial a su hijo perruno Bartolo: “Adopten, porque ellos nos salvan a nosotros.”

El festejo cerró con brindis, risas y la promesa de seguir adelante con la misma pasión: “Son 40 años y voy por muchos más. Gracias a todo el equipo, a la gente que nos ve todos los días.”