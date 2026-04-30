Jorge Pujol volvió a defender al chori y el asadito tras sus polémicas declaraciones

El médico reafirmó en una entrevista que las grasas animales y las proteínas generan saciedad y pueden formar parte de una dieta para adelgazar. Sus dichos, que ya habían alcanzado más de un millón de reproducciones, reavivan el debate sobre los hábitos alimentarios.

El especialista en nutrición Jorge Pujol volvió a ocupar el centro de la polémica al defender sus declaraciones sobre el consumo de grasas animales y proteínas en la alimentación. En una nueva entrevista junto al equipo de Cada Día , ratificó que productos como el chorizo, la morcilla o el vacío pueden ser parte de una dieta para bajar de peso, siempre que se comprendan los mecanismos de saciedad que generan.

“Comé proteínas, comé carne, comé chorizo, comelo con la grasa, disfrutá todo eso porque era lo prohibido”, sostuvo Pujol, al recordar el comentario que días atrás se viralizó y superó el millón de reproducciones. Según explicó, estos alimentos producen una sensación de saciedad rápida que evita comer en exceso.

El médico detalló que el estómago cumple un rol clave en este proceso. “Cuando se llena, manda un mensaje para no comer. Por eso se ponen globos o se realizan cirugías, porque en ese ‘techito’ se produce una hormona llamada grelina, que le dice al cerebro comamos o no comamos”, explicó. De esta manera, al consumir proteínas y grasas, el organismo activa señales que reducen el apetito.

Pujol también cuestionó las restricciones extremas en contextos sociales. “Nunca hay que ir a una fiesta de cumpleaños con un tupper con la comida de la dieta, eso no se hace”, afirmó, al tiempo que recomendó disfrutar de los encuentros con amigos y familiares sin caer en prohibiciones rígidas. Para él, la clave está en elegir alimentos que generen saciedad y en moderar las cantidades.

En su defensa, el especialista señaló que las proteínas presentes en carnes, huevos y embutidos funcionan como “elementos saciógenos”, capaces de llenar el estómago y enviar señales de satisfacción al cerebro. “Vos te creés que te vas a comer mucho y no vas a comer tanto”, aseguró, al destacar que el cuerpo regula naturalmente el consumo cuando se ingieren estos productos.

El debate se reavivó en torno a la diferencia entre grasas animales y grasas vegetales, y a la idea de que los embutidos y cortes tradicionales del asado pueden integrarse en una dieta sin que ello implique un aumento de peso. Pujol insistió en que lo importante es comprender cómo funcionan los mecanismos de saciedad y no obsesionarse con contar calorías.

Mirá aquí la nota completa del doctor Jorge Pujol junto al equipo de Cada Día: