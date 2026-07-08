Fotomultas: qué tener en cuenta para saber si son válidas

Desde la visibilidad de los radares hasta la homologación de los equipos y el procedimiento de descargo, los abogados Emilia Pronotto y Emiliano Porte explicaron en Cada Día qué puntos revisar antes de pagar una infracción.

Las fotomultas se han convertido en una herramienta habitual para controlar el tránsito en distintas provincias del país. Sin embargo, no todas las notificaciones que llegan a los conductores cumplen con los requisitos legales. Los especialistas remarcaron que es fundamental conocer qué condiciones debe reunir tanto la imagen captada como el radar que la emite.

Uno de los aspectos centrales es la visibilidad de los radares. Según los abogados, los dispositivos no pueden estar ocultos ni colocados de manera sorpresiva: “tienen que estar avisados previamente, con señalización clara que indique la presencia del control”. Esto garantiza que el conductor tenga la posibilidad de adecuar su velocidad y evitar la infracción.

En cuanto a la imagen de la fotomulta, debe ser precisa y legible. La cámara tiene que registrar de forma fidedigna el vehículo, la patente y el lugar de la infracción. Si la foto es borrosa, no se distingue el dominio o se confunde con otro automotor, la multa pierde validez.

Otro requisito clave es la homologación de los radares. Los equipos deben estar autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y contar con certificaciones técnicas del INTI. Además, deben someterse a controles periódicos cada 12 meses para asegurar su correcto funcionamiento. Si el radar no cumple con estas condiciones, la sanción puede ser impugnada.

Respecto al descargo, los especialistas explicaron que el conductor puede presentar una defensa inicial sin necesidad de abogado. En esa instancia, se solicita la documentación que acredite la calibración y homologación del radar. Si la autoridad no entrega esa información, el caso queda abierto y la multa no debería ejecutarse. En caso de que el descargo sea rechazado, recién allí se requiere patrocinio legal para continuar con el recurso administrativo.

Los plazos para responder al descargo varían según la jurisdicción. Aunque la ley establece entre 10 y 15 días hábiles, en la práctica puede demorar semanas o incluso meses. Por eso, los abogados recomiendan hacer un seguimiento constante, especialmente si el conductor necesita vender el vehículo o renovar la licencia, trámites que pueden verse bloqueados por multas pendientes.

En definitiva, antes de pagar una fotomulta es necesario verificar:

Que el radar esté visible y señalizado .

. Que la imagen identifique claramente al vehículo y la patente.

al vehículo y la patente. Que el equipo esté homologado y certificado por las autoridades competentes.

por las autoridades competentes. Que se respete el procedimiento de descargo y los plazos de respuesta.

Conocer estos puntos permite a los conductores defenderse frente a sanciones dudosas y reclamar cuando las condiciones legales no se cumplen.