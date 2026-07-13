España descubrió la magia del “Muchachos”… pero llegó cuatro años tarde

La hinchada de “La Roja” sorprendió al adaptar el himno que acompañó a la Scaloneta en Qatar 2022. Con entusiasmo y referencias propias, intentan replicar el fenómeno argentino.

En el mundo del fútbol, los cánticos de tribuna son parte del folclore y muchas veces definen la identidad de una selección. En Argentina, “Muchachos” se convirtió en un himno inolvidable durante el Mundial de Qatar 2022, acompañando cada paso de lab hasta la consagración. Ahora, en pleno Mundial 2026, la sorpresa vino desde Europa: la hinchada española decidió subirse a la ola y lanzar su propia versión.

La adaptación mantiene la melodía de La Mosca pero cambia la letra. En lugar de Maradona y Messi, aparecen nombres como Iniesta, Villa y Lamine Yamal, junto a referencias históricas y a la Eurocopa. El estribillo, lejos del “nos volvimos a ilusionar”, proclama que “ya ganamos la Eurocopa y ahora nos toca el Mundial”. Una remake que busca contagiar ilusión, aunque en Argentina se percibe como un gesto de copia tardía.

El detalle que más alimenta la ironía es el delay. Mientras en Argentina el canto fue espontáneo y acompañó la coronación mundialista, en España surge cuatro años después, casi como un intento de replicar la fórmula del éxito. De ahí la chicana que circula en redes: “nos robaron el hit, pero lo estrenaron tarde”.

La reacción argentina oscila entre la bronca y la risa. Muchos hinchas lo viven como un “choreo simpático”, un intento de apropiarse de un símbolo que ya quedó marcado en la historia. Otros prefieren tomarlo con humor y remarcar que, si España necesitó copiar el cántico, es porque reconocen la fuerza cultural que tuvo en Argentina.

En España, en cambio, la recepción fue entusiasta. El canto se viralizó en TikTok y en las tribunas, con miles de hinchas coreando la versión. Para ellos, se trata de un himno renovado que puede dar suerte en este Mundial, igual que sucedió con Argentina en Qatar.

Más allá de la polémica, lo cierto es que “Muchachos” trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Que otra selección lo adopte, aunque con su propia letra, habla de la potencia cultural que generó. Y si bien en Argentina se lo vive como un “robo”, también es un reconocimiento implícito: el hit de la Scaloneta marcó época y ahora otros quieren subirse a esa ola.