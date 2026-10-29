El consejo de Jorge Pujol para adelgazar unos kilitos rápido: los sí y los no que generaron polémica

El médico especialista en obesidad pasó por Cada Día y dejó recomendaciones contundentes sobre alimentación. Cuestionó las harinas e hizo una advertencia sobre las frutas y verduras. Además, se refirió al elevado porcentaje de argentinos con exceso de peso y a la obesidad infantil.

¿Qué conviene comer cuando el objetivo es bajar unos kilos y qué alimentos sería mejor dejar de lado? La pregunta surgió durante la visita del médico especialista en obesidad Jorge Pujol al programa Cada Día, donde compartió su mirada sobre los hábitos alimentarios y sorprendió con una serie de recomendaciones que abrieron el debate.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Majo Pérez Comalini, le consultó qué hacer para deshincharse y adelgazar rápidamente. Su respuesta fue tajante: “Las harinas, afuera. Sacalas un tiempo”. A continuación, propuso reducir considerablemente las frutas y verduras y darle prioridad al consumo de proteínas.

“Muy poquitito”, respondió cuando le preguntaron por la cantidad de frutas y verduras que recomendaba consumir dentro de ese esquema. En cambio, cuando la conversación giró hacia las carnes, fue mucho más permisivo: “cuando vayas a un asado, la parrilla es tuya. No hay problemas en las cantidades. Llenate”, afirmó durante la charla.

Pero fueron sus declaraciones sobre los alimentos vegetales las que dejaron uno de los pasajes más polémicos de la entrevista.

La advertencia de Jorge Pujol sobre las frutas y verduras

Durante la conversación, el especialista cuestionó la creencia de que comer frutas y verduras garantiza adelgazar. Para explicar su postura, hizo referencia a los carbohidratos y a la glucosa que el organismo obtiene de los alimentos.

“Porque por ahí hay gente que dice, no, me como verdurita, me como frutita y voy a adelgazar. No, no, tene cuidado porque eso es glucosa. También se acumula”, sostuvo.

Pujol también comparó el aporte de estos alimentos con el de las harinas y el arroz. «Obviamente, las frutas y verduras tienen nueve veces menos glucosa que la que tienen concentrada el arroz o las harinas en general», señaló.

En otro tramo, el médico puso el foco en las bebidas azucaradas y en el consumo de gaseosas. “Y si encima le ponés gaseosa, que es azúcar, ahí ni siquiera tiene proceso. Le estás dando como meterle azúcar blanca”, expresó.

Sin embargo, sus declaraciones requieren contexto: las frutas y verduras enteras no provocan obesidad por sí mismas. Estos alimentos aportan fibra, agua, vitaminas y minerales, y forman parte de una alimentación saludable. Su consumo no es equivalente al de las harinas refinadas o las bebidas azucaradas, y no existe una recomendación general de restringirlos de manera drástica para bajar de peso.

El 65% de los argentinos y la preocupación por la obesidad infantil

Otro de los ejes de la entrevista fue la dimensión del exceso de peso en el país. Al hablar de un proyecto impulsado por los médicos Alberto Cormillot y Mónica Katz para que los medicamentos contra la obesidad tengan cobertura, Pujol afirmó: “el 65% de los argentinos son obesos”.

Según la últim Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2018, el 66,1% de los adultos argentinos presentaba exceso de peso: el 33,7% tenía sobrepeso y el 32,4%, obesidad.

El médico también advirtió sobre una tendencia que considera preocupante: la aparición de estos problemas a edades cada vez más tempranas.

“La gran novedad de la Argentina es cada vez en chicos más jóvenes, o sea que tenemos obesidad infantil que antes no había”, sostuvo. Luego agregó: “Inclusive está apareciendo diabetes tipo 2 infantil, que era la diabetes del adulto”.

Pujol vinculó esta situación con “el exceso de sedentarismo y los alimentos procesados” y coincidió en que las dificultades económicas pueden agravar el problema. “La situación económica complica más todavía, porque los procesados son baratos”, expresó.

Frente a ese escenario, destacó el huevo como una alternativa accesible para incorporar proteínas a la alimentación familiar. “El huevo es muy barato, y hay que saber que vos alimentando a tus hijos con huevo, que no vas a gastar mucha plata, le vas a dar un valor proteico fabuloso”, explicó.

Los ayunos prolongados y las restricciones alimentarias importantes pueden resultar riesgosos en determinadas circunstancias, por lo que no deberían adoptarse sin evaluación profesional.

Sus declaraciones instalaron una discusión sobre qué alimentos conviene priorizar cuando se busca adelgazar y cuáles deberían moderarse. Sin embargo, una alimentación saludable no depende exclusivamente de eliminar las harinas o aumentar las proteínas: también requiere variedad, cantidades adecuadas, un equilibrio que contemple las necesidades de cada persona y dejar el sedentarismo de lado.

Mirá aquí la entrevista a Jorge Pujol en Cada Día: