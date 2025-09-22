Ciberacoso, manipulación de imágenes e Inteligencia Artificial: cómo prevenir y cuidar a los más chicos

La creación de identidades falsas, la difusión de contenido ofensivo y la escasa regulación dificultan tanto la detección temprana como el acompañamiento familiar. Expertos en seguridad informática y educación advierten sobre el crecimiento de estos episodios en Argentina. proponiendo herramientas de monitoreo, formación escolar y participación adulta activa para reducir los riesgos en entornos virtuales.

El avance de la inteligencia artificial en entornos digitales está generando nuevas formas de violencia que preocupan a especialistas, educadores y familias. En Argentina, los casos de ciberacoso potenciados por IA muestran un crecimiento sostenido, con niños, adolescentes y mujeres como principales víctimas. La manipulación de imágenes, la creación de perfiles falsos y el uso de bots para hostigar en redes sociales son algunas de las prácticas que se intensificaron en el último año.

Según datos relevados por la Licenciada en Comunicación Social y especialitas en el tema Laura Bolognesi, los intentos de ciberataques en el país superaron los 262 millones en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 108% respecto al mismo período del año anterior. De ese total, el 20% fue generado por sistemas automatizados sin intervención humana, lo que marca un cambio profundo en la dinámica del acoso digital.

La especialista advirtió que “la inteligencia artificial está siendo utilizada para crear contenido ofensivo, simular conversaciones y vulnerar la privacidad de las personas”. Bolognesi remarcó que muchas víctimas no logran identificar que están siendo acosadas por sistemas automatizados, lo que dificulta la denuncia y el abordaje legal.

En el ámbito educativo, el impacto también es preocupante. Un estudio de UNICEF y UNESCO reveló que más del 50% de los chicos de entre 9 y 17 años utiliza herramientas de IA, y el 95% accede a internet desde su celular. Esta hiperconectividad, sin acompañamiento adulto, expone a los menores a situaciones de riesgo como grooming, extorsión y manipulación emocional.

Además del daño psicológico, el uso problemático de dispositivos afecta el rendimiento escolar y la salud mental. El 46% de los adolescentes reconoce dificultades para desconectarse, y el 24% de los varones admite haber apostado dinero en línea alguna vez. Estos datos refuerzan la necesidad de educar en ciudadanía digital y promover hábitos saludables de consumo tecnológico.

Bolognesi subrayó que “la prevención no puede recaer solo en las familias. Es fundamental que el sistema educativo incorpore contenidos sobre seguridad digital, ética tecnológica y uso responsable de la inteligencia artificial”. También reclamó que las plataformas sociales asuman un rol activo en la detección de contenido nocivo y en la protección de los usuarios más vulnerables.

También recomendó el uso de aplicaciones de control parental como herramientas preventivas. “Hay apps que permiten monitorear el tiempo de uso, bloquear contenidos sensibles y detectar comportamientos de riesgo. No se trata de invadir la privacidad, sino de acompañar con responsabilidad”, explicó. Entre las más utilizadas se encuentran Qustodio, Family Link y Net Nanny, que ofrecen reportes de actividad y alertas en tiempo real.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que el abordaje debe ser integral y urgente. La regulación del uso de IA, la formación docente, la actualización de protocolos escolares y la creación de canales de denuncia accesibles son claves para enfrentar el ciberacoso digital en su nueva versión automatizada. La tecnología avanza, pero los derechos también deben hacerlo.

La Lic. Laura Bolognesi visitó Cada Día, mirá aquí el informe completo: