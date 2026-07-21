Catarsis en vivo: los conductores del noticiero de Canal 9 se dieron permiso para desahogarse al aire.

En el pase del noticiero, los periodistas improvisaron un espacio de bronca y humor con quejas cotidianas que hicieron reír a la audiencia.

El pase del Noticiero de Canal 9 y Cada Día dejó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tema de conversación: los conductores aprovecharon el aire para compartir sus broncas más cotidianas y transformarlas en un capítulo de humor.. Entre risas, improvisaron lo que podría llamarse una “catarsis televisiva”, con quejas que van desde los llamados de los 011 hasta los changuitos abandonados en el supermercado.

La dinámica fue espontánea. Uno propuso inventar un nuevo segmento “Estoy harto…” y con una “música de queja” para acompañar el desahogo, y así se fue armando un clima de complicidad que contagió a todos. Las quejas se sucedieron: los resúmenes de tarjeta, los papás que estacionan en doble fila en la puerta de las escuelas, los chatbots que reemplazan asesores humanos y hasta la pregunta recurrente sobre qué pasará con Messi. Cada intervención sumó un nuevo capítulo a esta descarga colectiva.

La reacción fue inmediata: aunque no se trate de un espacio oficial del noticiero, la catarsis en vivo dejó en claro que, a veces, la televisión también puede ser un lugar para reírse de las pequeñas broncas cotidianas.