Cábalas, costumbres y obsesiones: claves para entender dónde poner el límite

El psicólogo Marcelo Severio analizó en Cada Día cómo los hábitos cotidianos, los rituales simbólicos y las conductas obsesivas responden a la necesidad de controlar la incertidumbre, y advirtió sobre los riesgos de depender de ellos en exceso.

En su participación en el programa Cada Día, el psicólogo Marcelo Severio abordó un tema que atraviesa tanto la vida cotidiana como el deporte y la salud mental: la diferencia entre cábalas, costumbres, rituales y obsesiones.

El especialista explicó que todas estas prácticas tienen un origen común: la necesidad humana de controlar la incertidumbre. “La vida es incierta y nos llenamos de preguntas. Muchas veces esas respuestas nos sirven como una especie de ribotril explicativo, porque bajan los niveles de ansiedad”, señaló.

Las costumbres fueron definidas como rutinas organizadoras que estructuran el día a día. “Los hábitos son absolutamente organizadores. Nos preparan el día y se pueden modificar, aunque algunas personas los siguen rígidamente”, detalló Severio. Ejemplos como desayunar siempre lo mismo o ir al gimnasio en días fijos muestran cómo estos hábitos aportan orden, pero sin convertirse en una carga.

En un nivel distinto aparecen los rituales, que incluyen las cábalas deportivas. “Son pensamientos mágicos que nos dan tranquilidad”, explicó. Desde rezar antes de una cirugía hasta repetir gestos antes de un partido de fútbol, los rituales funcionan como un recurso simbólico frente a situaciones críticas. Sin embargo, advirtió que pueden derivar en una “dependencia ritualista” cuando se encadenan y se vuelven rígidos. “El problema es que si ese jugador no alcanzó a terminar el ritual, ya sale con un nivel de inseguridad”, ejemplificó.

El tercer escalón lo ocupan las obsesiones, donde la persona queda sometida a la conducta. “La gran pregunta es si la conducta está al servicio de la persona o la persona al servicio de la conducta”, resumió. Casos como lavarse compulsivamente las manos o revisar varias veces las cerraduras muestran cómo el ritual deja de ser un recurso y se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo. “Otra cosa es que yo no pueda dormir si no cumplí con esas cinco oportunidades de tapar a mis hijos”, ilustró.

Severio también recordó el uso de cábalas en el fútbol argentino, desde el histórico equipo de Bilardo hasta las rutinas actuales de jugadores como De Paul o Dibu Martínez. “Las cábalas son buenísimas siempre y cuando las hagas todas, porque el jugador entra convencido de que hizo lo que debía hacer”, relató.

Finalmente, el psicólogo destacó que las cábalas pueden ser un recurso lúdico y colectivo, especialmente en esta época que está por empezar el Mundial, donde “los argentinos estamos unidos más allá de las divisiones políticas o futboleras”. La clave, dijo, es que estas prácticas nos hagan divertir y pasarla bien, sin transformarse en una carga.

Mirá aquí la nota completa de Cada Día con el psicólogo Marcelo Severio: