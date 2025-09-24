YPF subasta camionetas 4x 4 desde $7 millones y autos desde $3 millones: muchos de la refinería de Luján de Cuyo

YPF lanzó una subasta online de camionetas y autos a través de NarváezBid. Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 26 de septiembre consultar las condiciones y ofertar por los vehículos disponibles en distintos lotes.

YPF publicó un proceso de subasta pública a través de la plataforma NarváezBid para vender un lote de camionetas y automóviles que la empresa dispone para su venta. El evento ya está activo y quienes estén interesados pueden revisar los vehículos, las condiciones y participar desde el portal de subastas.

Hay vehículos que están alojados en la refinería de Luján de Cuyo.

Detalles del evento de subasta

La subasta está regularmente publicada en NarváezBid bajo el evento YPF S.A. 751801 .

Los vehículos se organizan por “lote” (lot) y “sublote” (subLot) para facilitar su oferta y adquisición.

La visualización de los vehículos, las fechas de apertura de ofertas y otros datos técnicos (kilometraje, estado, fotos, base mínima, condiciones de baja o carga impositiva) están disponibles para los usuarios registrados en esa plataforma.

Qué tener en cuenta si querés ofertar

1. Inscripción y condiciones

Para participar, será necesario registrarse en NarváezBid, aceptar las condiciones del evento y contar con los depósitos de garantía que se exijan (según cada lote). También hay que respetar los plazos para presentación de ofertas y posibles visitas físicas para ver los vehículos.

2. Estado de los vehículos

Cada lote suele venir con un catálogo técnico donde se detallan los datos más relevantes: año, modelo, kilometraje, especificaciones mecánicas, estado general, historial de uso, etc. Es fundamental revisar esas fichas, solicitar inspecciones (si están permitidas) y tomar en cuenta posibles gastos de puesta en marcha, repuestos o reparaciones.

3. Base de oferta y cargas

Cada vehículo tiene una base mínima de oferta; es decir, un valor mínimo al que se podrá licitar. También puede haber cargas impositivas, tasas o pagos administrativos adicionales que el comprador deberá asumir.

4. Retiro y transferencia

Una vez aceptada la oferta y concretado el pago, el adjudicatario deberá retirar el vehículo en el lugar y tiempo que la empresa estipule, realizar la transferencia de dominio y asumir los costos asociados (inscripción, patentes, verificación).

Algunos vehículos

Entre los vehículos que están posibles de ser rematados encontramos:

Ford Sedán 4P Focusexe Style 1.6L Nafta, Año 2012. DOM: LBA293. Ubicación: San Fernando, provincia de Buenos Aires

Ford Pick up Ranger2 DC 4×2 XL Safety 2.2L DSL, Año 2015. DOM: PCQ075. Ubicación: San Fernando, provincia de Buenos Aires